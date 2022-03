De la guerra a los consultorios: Ernesto Cárdenas, el ginecólogo que fue al frente en Afganistán

Ernesto Cárdenas se graduó en el área de ginecología y obstetricia en la Universidad Florida State University e hizo la residencia en el Brooke Army Medical Center, además de que sirvió al Ejército de los Estados Unidos por 12 años.

En las fuerzas armadas se convirtió en cirujano de Batallón en Afganistán, en medio del campo de guerra, además de que fue director de un hospital en una base militar. "Ví cosas muy feas, pero también muy bonitas", comentó.

Tras salir del ejército, abrió su consultorio en Miami, Florida. Y es que al especialista de ginecología y obstetricia le gusta tener contacto con sus pacientes, en especial con las mujeres que esperan un bebé.

"Desde pequeño me gustaba ayudar a la gente y por otro lado el reto de descifrar cosas complicadas, resolver y arreglar cosas ya sean mecánicas o en el cuerpo humano”, expresó.

Ahora, uno de sus proyectos es hacer un podcast, donde conversará temas que son importantes en la salud de las mujeres y de esa manera educarlas. "Me gustaría que esa información no sólo la tengan mis pacientes sino otras personas que estén fuera del consultorio que no tiene la habilidad de llegar a la clínica", acotó.

Sigue leyendo:

Es abogada, DJ y fue policía militar: La valiente e inspiradora historia de una superestrella en OnlyFans

De Xalapa para el mundo: El editor de Katy Perry, Luis Caraza, brilla en la industria musical

Él es Don Pascualito. un artesano de 100 años que hace jarros pulqueros de barro