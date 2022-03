Él es Don Pascualito. un artesano de 100 años que hace jarros pulqueros de barro

Don Pascualito es el artesano de barro más longevo de Metepec, a sus 100 años todavía tiene fuerzas para trabajar sus jarros pulqueros, oficio que aprendió a los 12 y comparte con hijos, nietos y bisnietos.

Desde su taller y casa, el artesano contó que antes de comenzar a elaborar jarros, trabajó en el campo, también de limpieza en las haciendas de la zona, en jornadas de 12 horas.

No le gustaba que lo mandaran, así que recordó que su padre tenía oficio, además de otra familia lo llamaban para que les ayudara a elaborar jarros y ollas, lo más típico entre los artesanos de Metepec.

Aprendió el oficio pero una vez que supo la técnica no quiso quedarse a hacer sólo ollas, pensó en algo que le dejara dinero; así nació la idea de hacer jarros pulqueros, a los que le añadió la cabeza de un animal, una frase y un nombre de mujer.

“Hice diferentes cosas, luego pensé, eso no deja nada, voy a pensar cosas que dejen centavitos, y por eso me enseñé a hacer esas cosas... pensé que eso no me iba a dejar mucho, porque todos hacemos ollas, y comencé con mis jarritos”, dijo.