Joven finge ser arrestado por policías municipales para pedirle matrimonio a su novia | VIDEO

Pedir matrimonio de la forma tradicional se ha convertido en algo anticuado. Aquella propuesta en la que una persona se arrodilla, le muestra el anillo a su pareja y hace la clásica pregunta "¿Te quieres casar conmigo?", es cosa del pasado.

En la actualidad, las personas suelen ser más creativas a la hora de tan importante momento. En esta ocasión se ha hecho viral un video que muestra la curiosa manera en la que un joven le pide a su novia que se case con él, pues el muchacho finge ser arrestado por policías municipales. El hecho ocurrió en México.

El clip fue compartido a través de TikTok por la hoy prometida, identificada como Joselin Macias, quien escribió: "Así fue la entrega de mi anillo de promesa". En el metraje de no más de 30 segundos se observa cómo tres policías municipales ingresan a una casa y salen con un joven, a quien toman de los brazos, como si estuviera esposado.

Antes de subirlo a la patrulla, los uniformados le dan la vuelta, lo ponen de rodillas y éste muestra el anillo. La prometida se lleva las manos a la cara y se ríe. El video termina con una foto de la mano de la chica usando la sortija y una botella de whiskey.

El audiovisual que cuenta con más de 9 millones de visualizaciones y casi 1 millón de likes tiene de fondo la canción "Sueña", de Intocable. Sin embargo, en el audio original se escucha cómo cuando los uniformados ya están en la calle con el novio, le dicen: "Hínquese".

Al momento de hacerlo, la novia le dice: "Seas mamón, casi me haces chillar, eh". La señora se limita a expresar: "Chale, no manches". Al final, la pareja de enamorados se abraza.

Como era de esperarse, usuarios en la red social reaccionaron a esta propuesta de matrimonio. Mientras unas personas criticaron el hecho de que los policías acepten participar en estas situaciones, otras lo tomaron con gracia. "Sólo en mi México Mágico", "Cada quien acepta lo que cree merecer" y "Para que se vaya acostumbrando" son sólo algunas de las reacciones.

"Yo no entiendo cómo le hacen para que los policías se presten a esas cosas. No me va a pasar, pero quiero saber", preguntó una internauta, a lo que la prometida respondió: "Pues dice que uno que tiene sus contactos".