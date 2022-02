Penacho de Moctezuma: la realidad de la pieza ancestral que Austria se niega a devolver a México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de nueva cuenta se lanzó contra las autoridades de Austria por apropiarse del Penacho de Moctezuma, mismo que se encuentra expuesto en el Museo de Etnología de Viena.

Durante la conferencia matutina realizada este miércoles en Palacio Nacional, recordó que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo una reunión en octubre de 2020 con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen.

En aquella ocasión le pidió que se devolviera dicha pieza a México, aunque su petición fue negada debido al estado endeble en el que se encuentra el penacho.

El tema entre de la devolución del penacho, lleva ya varias décadas de controversia, por lo que es normal que la gente se pregunten cómo fue que esté llegó hasta Viena, de que está hecho y si en realidad pertenecía al tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Para darle respuesta a estas preguntas, a continuación te hablamos un poco más de él.

Penacho de Moctezuma. Foto: Especial

¿Si era de Moctezuma?

Por más de 500 años, se ha dicho que este penacho que se encuentra en las colecciones del Weltmuseum de Viena (Museo de Etnología de Viena), en Austria, perteneció al tlatoani Moctezuma Xocoyotzin (1466-1520).

Sin embargo, en realidad no se conoce si perteneció Moctezuma, y además debido al tamaño de la reliquia y su peso, este no podría ser un penacho o tocado, pues no se puede usar sobre la cabeza, ya que por el peso rompería el cuello de quien intentara colocárselo. Este artefacto podría ser en realidad una capa azteca.

Esta pieza del siglo XVI se elaboró con plumas de cuatro especies de aves: quetzal, pájaro vaquero, espátula rosada y charlador turquesa.

Además, cuenta con más de mil 500 laminillas metálicas, originalmente de oro, así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de investigaciones Históricas de la UNAM, el 10 julio de 1519, la Junta de Regimiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, por vía marítima envió una carta dirigida a la reina Doña Juana y a su hijo, el emperador Carlos para informar lo que habian visto en el centro de la Nueva España.

En este barco iban piezas de oro, plata, piedras y plumajes que se encontraon en estas zonas descubiertas. Durante muchos años se creyó que este penacho había viajado en ese barco sin embargo, hasta la fecha aún no se tiene certeza de cómo llegó a Europa.

¿Por qué se dice que este penacho fue un regalo que Moctezuma le dió a Hernán Cortés?

En uno de los varios navíos que Hernán Cortés envió al Rey Carlos I de España, quien fue un monarca miembro de la familia Habsburgo, proveniente de Austria (motivo por el que se encuentra en aquel país), se encontró supuestamente este tocado o capa.

Durante finales del siglo XVII, en primera instancia, el penacho se identificó como un sombrero morisco o una capa africana, pero, no fue hasta el siglo XIX, cuando se le adjudicó un origen indígena mexicano. Desde aquel entonces, surge el interés por parte de los europeos por vincular este penacho con Moctezuma y Cortés.

En 1908, tras el Congreso Internacional de Americanistas, este artefacto fue identificado entonces como una "corona de plumas", aunque al poco tiempo esta versión fue desechada tras comprobar en los códices mexicanos que los gobernantes mesoamericanos nunca utilizaron coronas y penachos, si no en realidad usaban otro tipo de tocados como signo de autoridad, entre los que se encuentran la diadema Xihuitzolli.

El también llamado penacho del México Antiguo, ha estado fuera México por más de 500 años, y no ha salido de Austria desde 1947, tras ser expuesto en Zúrich, Suiza, en la muestra “Obras Maestras de Austria”.

SIGUE LEYENDO

Por el penacho de Moctezuma, mexicanos cambian audios del Museo de Viena: "Debe regresar a donde pertenece"

¿Cristóbal Colón no descubrió América? El mapa de Vinlandia demostró que los vikingos lo hicieron primero

Con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto de investigaciones Históricas de la UNAM y AFP.