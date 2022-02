AMLO acusa de “arrogante” y “prepotente” al gobierno de Austria por no devolver el Penacho de Moctezuma

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Austria de “arrogante” y “prepotente” por mantener su postura de no querer devolver el Penacho de Moctezuma, y recordó cómo fue el trato que recibió su esposa Beatriz Gutiérrez Müller quien fue en su representación para entregarle una carta dirigida al mandatario europeo.

“Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente, (Beatriz) me platicó que él no tenía mucho conocimiento pero estaba rodeado de hombres y una señora que se sienten los dueños del penacho”, aseguró AMLO.

López Obrador detalló que al término de la lectura de la misiva donde exponía la petición para que la pieza histórica mexicana fuera exhibida y regresada al país, el mandatario Alexander Van der Bellen se limitó a ver a la "dueña" del Penacho, y está solo le dijo que no, al mover su cabeza.

"Terminó de leer la carta (el presidente de Austria) y volteó a ver a la supuesta dueña y dijeron que no", recordó y Beatriz Gutiérrez se despidió y ya no siguió con el tema.

La justificación por parte del gobierno austriaco y la "dueña" del Penacho de Moctezuma es que al trasladarlo esta pieza histórica se dañaría. "Se han apropiado de algo que es de los mexicanos", lamentó el presidente y críticó que no sólo saquearon los recursos naturales del país, sino también el patrimonio de arte del país.

En ese sentido, considero que fue una actitud muy arrogante y prepotente, pues no hay justificación para que no se exhibiera en México. Ante esto, explicó que no se debe cerrar este expediente y que devuelvan el Penacho de Moctezuma y todo el patrimonio de los mexicanos.

“México fue el primer país que condenó la invasión nazi a Austria durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, hay un reconocimiento de eso; sin embargo, en el tema del Penacho no se ha avanzado, no hay que cerrar el expediente hay que seguir insistiendo, que devuelvan todo lo que se han robado en todos los países”, sentenció AMLO.

