'No me puedo ver al espejo': Linda Evangelista muestra los dolorosos estragos de su lipoescultura

La canadiense Linda Evangelista fue una de las modelos más populares de la década de 1990 quedó irreconocible después de que en 2017 se sometió a un procedimiento estético que la llevó a sumirse en una profunda depresión.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz compartió la noticia a través de una frase contundente: "Estoy brutalmente desfigurada" tras someterse a un procedimiento popular en ese entonces llamado CoolSculpting, el cual prometía reducir sus células grasas al congelarlas.

Pero el tratamiento no resultó como esperaba y le generó un efecto adverso en sus células y éstas aumentaron a tal grado que dejaron irreconocible a la celebridad.

Evangelista de 56 años habló con la revista People sobre su historia sobre el ocultamiento y la vergüenza que ha sentido después de que desarrollara bultos que desfiguraron su cuerpo causados por el tratamiento de congelación de grasa. Asimismo, apareció en la portada de la famosa revista.

“Me encantaba estar en la pasarela. Ahora temo encontrarme con alguien que conozco”

En consecuencia, la modelo ha desarrollado agorafobia, un trastorno de ansiedad que se genera cuando una persona le teme a lugares o situaciones que terminan por causarle pánico con el que se sienten indefensos o avergonzados. Evangelista compartió en Instagram una publicación en septiembre en la que habló de su depresión y que rara vez se deja ver en público.

“Ya no puedo vivir así, en la clandestinidad y la vergüenza. Simplemente no podía vivir con este dolor por más tiempo. Estoy dispuesto a finalmente hablar”

La celebridad ha tenido que lidiar con los bultos que le salieron en el mentón, las piernas y la zona del sujetador, esto como efecto secundario de la intervención y explicó que los bultos son protusiones y están duros, por lo que si camina con un vestido sin usar faja termina por enfrentarse a rozaduras al grado de sangrar.

Linda Evangelista está llevando un proceso legal

La legendaria modelo ha sufrido las consecuencias del tratamiento, por lo que interpuso una demanda de 50 millones de dólares y ha explicado cómo ha sido vivir con HAP: "He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP, un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento", aseguró que este padecimiento ha destruido su carrera y autoestima, ella misma considera haberse convertido en una reclusa.

"No me reconozco físicamente, pero tampoco me reconozco como persona. Ella, la supermodelo, se ha ido. No me miro en el espejo. No se parece a mí"

SIGUE LEYENDO:

La oscura historia de Linda Evangelista y el esposo de Salma Hayek: le pidió que abortara y la abandonó

Linda Evangelista demanda por 50 millones de dólares a la clínica que la desfiguró

"Estoy brutalmente desfigurada": Linda Evangelista quedó irreconocible tras un mal tratamiento estético