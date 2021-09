"Estoy brutalmente desfigurada": Linda Evangelista quedó irreconocible tras un mal tratamiento estético

Tras ocultarse casi cinco años de los reflectores, la supermodelo canadiense Linda Evangelista, quien fue famosa en las pasarelas en la década de los 90, abrió su corazón y reveló que se encuentra sumida en una profunda depresión luego de que no saliera bien un tratamiento estético en el rostro al que se sometió en 2017.

"Estoy brutalmente desfigurada", publicó la celebridad en su cuenta personal de Instagram, quien explicó que hace más de cuatro años se sometió a un popular procedimiento llamado CoolSculpting, el cual prometía reducir sus células grasas al congelarlas; sin embargo, éste le generó un efecto adverso y estas célular comenzaron a aumentar, al grado de dejarla irreconocible.

Foto: IG Linda Evangelista

Debido a este tratamiento, la modelo de 56 años, quien fuera vocera de L'Oreal, padece hiperplasia adiposa paradójica (HAP), un desorden que deja enormes áreas agrandadas y firmes por debajo de la piel, efecto secundario del que no se le advirtió antes de someterse al tratamiento estético.

Y aunque Linda Evangelista, a quién también se le recuerda por posar embarazada en la icónica revista Vogue, relató que se ha sometido a dos cirugías para corregir el daño, éstas la dejaron totalmente diferente a como lucía antes.

Linda Evangelista rompe el silencio

Esto, obviamente, ha afectado la salud tanto física como mental de la supermodelo, pues dijo que eso la ha orillado a aislarse y estar fuera del ojo público durante casi cinco años. "La HAP no sólo me quitó mi sustento...me llevó a una profunda depresión y tristeza, y al autodesprecio más profundo. En el proceso, me he convertido en una reclusa", escribió Evangelista.

Sin embargo, la supermodelo ha decidido retomar las riendas de su vida, deshacerse de la vergüenza y hacer público el caso, ya que está cansada de vivir ocultándose, por lo que desde ahora volverá a salir a la calle con la cara en alto, consciente de que jamás volverá a lucir como antes.

Asimismo, la modelo, quien fuera famosa en los 90 por desfilar junto a figuras como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Cindy Crawford dijo que está en curso una demanda en contra de quienes le hicieron el tratamiento estético.

Con información de Daily Mail