40 mil por crimen: investiga CDMX colusión entre taxistas y secuestradores de mujeres

Aterradoras historias salieron a la luz luego de los últimos feminicidios registrados en la Ciudad de México que se vinculan directamente con los taxis rosas. Hablamos del caso de Lidia Gabriela, quien tenía 23 años y perdió la vida en la alcaldía Iztapalapa al tratar de saltar del vehículo que la trasladaba al metro de la Línea 8. Ahora las piezas se unen y sabemos que se tiene detenido a "Pablo N", presunto perpetrador del caso y se destapa una increíble cloaca de delincuencia organizada que, aunque no se tiene evidencia legítima de esta realidad, aterroriza a miles de mujeres que diariamente utilizan el transporte público y privado para trasladarse a su trabajo, escuela y demás sitios. Cabe destacar que por la viralidad del caso, las autoridades de la CDMX ya respondieron al hilo de comentarios en redes y se dispusieron a iniciar la investigación de la mano de la Fiscalía Capitalina.

A mediados de noviembre, la primera en compartir su anécdota fue la usuaria de Twitter @aglol0. Esta chica comentaba que su mamá tiene una tienda de pinturas para auto y casa. Por ello, mucho de los clientes que acuden a esta sucursal de Comex, son principalmente taxistas, microbuseros, choferes, entre otros. Cuando ella acudió al negocio de su madre a recoger una de sus pertenencias, uno de los clientes que es taxista empezó a platicar con ella. En lo que le igualaban el color que este hombre iba a llevar, le narró que el "secuestro de mujeres" estaba muy bien pagado. Ella puntualiza que el operador sacó su teléfono celular y le enseñó unos mensajes en los que se veía "un tabulador de mujeres y el precio por cada una de ellas".

Después de su hilo viral, la usuaria Aglaé externó que aunque muchos usuarios le pidieron denunciar, a ella le daba risa como aún había personas que no desconocían la función de la "justicia mexicana". FOTO: Twitter @aglol0

Es decir, si la fémina tenía entre 8 y 12 años les daban 65 mil pesos, si la mujer era mayor de edad, se le pagaba a los conductores hasta 40 mil pesos. En ese momento y tras la cara que puso la chica, el hombre notó la angustia y le comentó que este era el tipo de mensajes que a él le llegaban por estar en los grupos de WhatsApp de los taxistas, pero que él jamás pensaría en hacerlo. Sin embargo y tras el hilo de la plática, el conductor aseguró que muchos de sus colegas sí estaban dispuestos a hacerlo con tal de ganar más dinero. Ante estas declaraciones, la usuaria de Twitter enfatizó que le cuestionó directamente al señor por qué no había denunciado tal caso... él solo soltó una risa triste y dijo:

Luego de la desalentadora declaración, el taxista le recomendó a la chica no tomar ningún vehículo rosa de la zona porque la situación estaba muy complicada en la alcaldía. Puntualmente le dijo que Iztapalapa, cerca del Metro Constitución y alrededores. Recordemos que Lidia Gabriela se bajaría en la estación Constitución de 1917 para encontrarse con su pareja en su trabajo. Solo que, por motivos que ya sabemos, el conductor no la dejó bajar y ocurrió la terrible tragedia de su fallecimiento. Aunado a esto, la chica también reflexionó el sonado caso y apuntó que no podía lidiar con el coraje, la impotencia y en sí, la cruda realidad que se vive en la Ciudad de México.

No descartó que todo esto fuera una calumnia, pero apuntó que lo mejor para las mujeres era tomar las debidas precauciones y cuidarse. Al momento, el hilo de Twitter lleva 12 mil 800 Retweets, mil 379 citas, 25 mil "me gusta" y miles de comentarios donde los mismos internautas arroban a las autoridades capitalinas. Al día siguiente de la publicación de la chica, el 13 de noviembre del año en curso, la única instancia que le respondió fue la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Su contestación fue: "Buenas noches @oscarortizcaba, compartimos su reporte con la @FiscaliaCDMX para el seguimiento y atención adecuada."

El mensaje fue contestado en el mismo instante que el usuario Oscar Ortiz lo arrobó en el hilo de la chica. FOTO: Twitter de la Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX

Sobre este hilo y con el afán de "corroborar" el testimonio anterior, la usuaria soyalcantara_ en la plataforma de origen chino TikTok, retomó la conversación y compartió que pudo conseguir las declaraciones de uno de los taxistas que la trasladó a uno de sus destinos. Antes de empezar la narrativa, la chica aclaró que se le hace más inseguro abordar un vehículo rosa en la avenida que solicitarlo por una aplicación de transporte privado. Recordemos que esto es así porque al menos en las plataformas podemos visualizar el auto del operador, las placas, la persona que nos trasladará junto con su nombre y rostro, calificación de los demás usuarios de la app, etc.

Aunado a esto que podemos ver antes de iniciar viaje, varias aplicaciones como Uber, Didi, Mi Taxi, inDrive, entre otras, cuentan con un botón de pánico, algunas unidades también tienen cámara y micrófono además de la atención 24/7 de los operadores.

Siguiendo con el caso de la joven, comentó que abordó un sitio de taxis en Obrero Mundial y Avenida Cuauhtémoc fuera de Parque Delta de la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Aclaró que en ese momento ya no le daba tiempo de pedir un carro, recordemos que toma entre 5 y 10 minutos poder conseguir el transporte privado, y por la premura decidió ir al lugar que se encontraba vacío y con varios automóviles disponibles. Se subió al taxi antes verificando que sí la pudiese llevar a su destino, que era en la misma zona y emprendieron el viaje. Durante la charla que comenzaron, el conductor tocó el tema de los secuestros de las mujeres en la Ciudad de México que se suscitaban en su mayoría por los taxistas.

Las chicas que narran las experiencias catastróficas sobre los secuestros en la CDMX solo obtuvieron el testimonio de dos operadores diferentes. Más no se dio su nombre o algún otro dato personal. FOTO: Cuartoscuro

Ahí fue cuando el operador le confesó a la joven que le ofrecían hasta 40 mil pesos con tal de subir mujeres pasajeras al vehículo y trasladarlas a una bodega que con anterioridad los criminales le señalaban. La chica dijo "no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente recoger la pasajera, en algún momento desviarse, entregarla y punto." Detalló que en ese momento se sorprendió bastante y se comenzó a asustar, pero siguieron con la charla. Él nuevamente le contó que semanas atrás iba platicando con otra pasajera sobre el mismo tema porque esta chica le confesó que no le gustaba tomar taxi pero ese día se vio obligada a utilizar el servicio.

Cuando el hombre le cuestionó a esta mujer el por qué, ella le dijo que días anteriores había sido una víctima de este tipo de secuestros. Básicamente, narra la usuaria de TikTok, la chica iba a un gimnasio ubicado en la alcaldía Iztacalco, se había hecho amiga de la recepcionista quien a su vez tenía un conocido que era taxista. Ese día ella necesitaba usar el servicio de los vehículos rosas y para no irse con "un desconocido", la joven aceptó la recomendación de la portera del gym, su amigo taxista. Acto seguido, desde que abordó el carro la chica se incomodó por el piropo del hombre, "a mi auto solo subo mujeres bonitas". Con el afán de ligar y conseguir la atención de la pasajera.

Aunque fueron historias diferentes, las jóvenes concuerdan en que la zona oriente de la Ciudad de México es la más afectada por este tipo de pacto criminal con los taxistas. FOTO: Cuartoscuro

Después de unos pocos minutos de distracción, se percató que la estaban llevando por otra ruta a la que ella le había indicado al operador. Llegaron a una especie de bodega donde el sujeto la entregó. Después la encerraron y le marcaron a su familia para extorsionarla con 100 mil pesos. La usuaria de TikTok señala que afortunadamente la víctima tenía familiares en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde rápidamente rastrearon la llamada y así pudieron encontrarla para que pudiese contar su historia. Ante el claro shock que ya tenía Ale Alcántara, quien nos cuenta la historia, el taxista le dijo que él jamás cometería tales actos porque se pone en el lugar de las víctimas y empatiza con ellas visualizando a sus familiares mujeres. Le aclaró que no entendía como había colegas que sí estaban "aceptando esas chambas" a costa de la vida de una mujer.

La realidad es que aunque los testimonios de las chicas son válidos, se desconoce si realmente existe esta red criminal que se "asocia" con los conductores de la zona oriente de la Ciudad de México. No solo eso, es sumamente aterrador pensar que se comunican a través de chats de WhatsApp para ponerse de acuerdo de dónde dejar a las pasajeras. Entre los comentarios que pudimos ver de este TikTok, el cual suma 22.4 mil reacciones, 153 comentarios, mil 365 compartidos y miles de reproducciones, las mujeres comparten sus experiencias en los vehículos rosas y también la tristeza que les da saber cómo quedan impune miles de casos de este tipo donde desgraciadamente las mujeres no vuelven a casa para contar su historia.

Martha comparte "Un día me subí a un taxi con mis hijos. Algo no me latió, le dije que dejara ahí. El tipo me dijo solo porque traía a mis hijos me dejaba bajar."

Brenda también comentó "Una vez me subí con mi mamá a un taxi, la verdad sentimos algo raro. A media cuadra de donde lo tomamos, nos bajó y dijo: no puedo."

Sthefany también dijo "Yo pasé casi dos años sin subirme a un taxi por un caso similar dónde no me deja bajar. Gracias a dios creo que por lo desesperada que me vio me dejó ir."