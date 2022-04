Edomex: Mujer denuncia intento de secuestro de un motociclista que se hizo pasar como "aliado feminista" en Ecatepec

Este miércoles 27 de abril una usuaria de Facebook identificada como Alicia Hernández denunció un intento de secuestro en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

En la publicación, la mujer narra cómo un motociclista que se hizo pasar como un "aliado feminista", le ofreció su ayuda para llevarla a su destino.

Hoy, aproximadamente a las 7 AM, recurrí a tomar mi combi rumbo a San Cristobal, siempre la tomo en la clínica 76.

Una camioneta se estacionó cerca de mí, me aleje mirando una moto más adelante, me dijo que si necesitaba ayuda, me empecé a poner nerviosa, le dije que si, al subirme empezó mi infierno