Mujer salva a otra de un secuestro en calles de Uruguay | VIDEO

Mientras una mujer caminaba por las calles de Paso Molina y Prado, en Montevideo, Uruguay, un hombre de repente le sale al paso, la abraza por el cuello y continúan su camino unas calles más adelante. Pero Dani Alonso se percata de ello y corre para ayudar a la posible víctima de secuestro.

“Me faltaban 3 cuadras para llegar a casa, ¡TRES! y un tipo me agarró de atrás con una navaja. Me llevó para una calle cerrada. Me amenazó con matarme, casi no la cuento. Me salvó otra mujer que vio la situación. Cuídense. Por suerte tengo solo este raspón y unos auriculares rotos” destacó la víctima en su cuenta de Twitter.

“En ese momento no vi si tenía un arma”

“Él venía muy pegado a ella, algo raro iba hacer… En ese momento no pensé nada, fui derecho porque vi que se la llevaba. Ahí no vi si tenía un arma”. Señaló Dani Alonso en una entrevista a una televisora local.

El agresor en ningún momento solicitó a su víctima ninguna pertenencia. “Se la llevaba a un lugar oscuro” destacó Alonso. “Le apretó el cuello y se la llevaba… Él no la quería robar; porque sino, le sacaba el celular, que lo tenía a la mano” añadió.

Dani Alonso es una trabajadora sexual y relató que siempre lleva consigo una navaja, la cual le sirvió para golpear en la cabeza al hombre de unos 50 años, quien soltó a su posible víctima al instante y trató de huir, pero las mujeres lo persiguieron.

La agredida graba a su agresor

Al ser liberada, la mujer agredida grabó a su agresor, quien amenazó a las mujeres con matarlas si se acercaban a él, mientras le aventaban objetos junto a otros vecinos. Pero fue detenido por las autoridades y condenado a 15 meses de prisión. Destaca que el sujeto tenía antecedentes por robo, pero afortunadamente esta ocasión no logró escapar.

