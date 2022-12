Mike Tyson defiende a Messi y lanza advertencia al "Canelo" Álvarez: "Si se atreve a tocarlo, tendré que volver al ring"

Hace unos días el partido entre México y Argentina desató la polémica entre los apasionados del futbol, quienes incluso terminaron a los golpes en las gradas del estadio donde se desarrolló el encuentro deportivo en Qatar. No obstante, lo que más polémica causó fue un clip donde supuestamente Lionel Messi aventaba con su pie una playera de la Selección Mexicana, lo cual se veía como una clara ofensa al equipo de nuestro país.

El audiovisual rápidamente se hizo viral y llegó hasta las manos de Saúl "El Canelo" Álvarez, quien, cegado por la euforia del momento emitió una serie de desatinados comentarios que provocaron una ola de memes por parte de los internautas, así como la desaprobación de muchos de sus seguidores fanáticos de Messi, ya que en ellos se confrontaba de manera directa al ídolo argentino.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! ¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", escribió "El Canelo".

Y aunque en su momento dijo que no se disculparía, después de ver el impacto que tuvieron sus palabras, el tapatío reflexionó sobre sus actos y finalmente tomó responsabilidad sobre lo sucedido, emitiendo un nuevo mensaje, en el cual argumentó que se dejó llevar por el amor que siente por México, extendiendo además una disculpa hacia Messi y los argentinos, destacando que todos los días se aprende algo nuevo y que en esta ocasión, él fue quien terminó aprendiendo.

Sin embargo, la polémica entre el boxeador mexicano y el futbolista argentino llegó a otro nivel, causando incluso la intervención la leyenda del boxeo estadounidense, Mike Tyson, quien saltó en la defensa de Lionel Messi, quien le advirtió al boxeador mexicano que no se meta con el jugador del Paris Saint-Germain.

Mike Tyson, quien es considerado como uno de los mejores peleadores de la historia, mostró su apoyo a la estrella de la Selección de Argentina al asegurar que estaría dispuesto a ponerse los guantes para luchar en contra Saúl "El Canelo" Álvarez, si el tapatío intenta hacerle daño a Messi.

"Alguien llamado 'Canelo' amenazó a Messi. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring", declaró Mike en entrevista con BBO Sports.

Por su parte, Messi se ha limitado a señalar que todo ha sido un malentendido, por lo que está tranquilo al saber que no ha hecho nada malo: "El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a la camiseta", puntualizó en una entrevista hace algunos días.

