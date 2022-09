Mike Tyson en silla de ruedas: la dolorosa imagen por una enfermedad que lo deja sin habla

Desde hace unas semanas, el estado de salud de Mike Tyson ha causado una gran preocupación entre todos sus fans alrededor del mundo pues el famoso ex boxeador fue captado caminando con la ayuda de un bastón en Nueva York y hace apenas unos días apareció en el aeropuerto de Miami movilizándose en silla de ruedas por lo que dichas imágenes también dieron pie a que se generaran todo tipo de especulaciones, sin embargo, el propio “Iron Mike” salió a aclarar todo lo referente a su salud y confirmó que en efecto, tiene un padecimiento que cuando lo ataca hasta le impide hablar, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que dijo el ahora empresario de 56 años.

Fue durante una entrevista concedida para Neswmax TV donde “El hombre más malo del mundo” habló de su estado de salud y aseguró que en general y normalmente es muy bueno, sin embargo, confesó que “su único problema” tiene que ver con el nervio ciático y es por ello que se le vio usar bastón y la silla de ruedas, pues detalló que cuando el dolor lo ataca es tan intenso que hasta le impide hablar.

Mike Tyson fue captado en silla de ruedas hace unas semanas. Foto: Especial

“Tengo ciática de vez en cuando, se enciente y cuando estalla no puedo ni hablar. Gracias a dios es el único problema de salud que tengo” fueron las palabras del boxeador que sigue siendo recordado por morderle la oreja a Evander Holyfield en pleno cuadrilátero.

El ahora empresario de 56 años también aprovechó para reiterar que, por ahora, se encuentra en excelentes condiciones y que su familia también se encuentra gozando de una buena salud, por lo que no puede pedir más.

“Me siento espléndido ahora, todos en mi casa están verdaderamente bendecidos y todos estamos muy agradecidos por lo que tenemos”, sentenció el ex pugilista, quien no detalló a qué tipo de tratamiento está recurriendo para lidiar con los intensos dolores que le provoca la inflamación del nervio ciático.

"Iron Mike" ha ofrecido algunas peleas de exhibición tras su retiro en 2005. Foto: IG: miketyson

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Mike Tyson preocupa a sus seguidores por su estado de salud ya que apenas el pasado mes de julio señaló que está consiente que el paso del tiempo está causando estragos en su persona y se mostró preocupado debido a que cree que su “fecha de vencimiento” está cerca.

“Todos vamos a morir algún día, por supuesto, entonces cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cada y dijo ‘¡Wow!” eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, muy pronto”, señaló Mike Tyson durante su participación en el podcast llamado “Hotboxin”, asimismo, en otra entrevista el boxeador se mostró agradecido por las muestras de cariño de sus fans, aunque dijo no merecer tanto amor, pues considera que es una persona “sobrevalorada”.

