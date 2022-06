Mike Tyson y sus tigres de bengala: la historia de cómo los consiguió y por qué se deshizo de ellos

Mike Tyson es uno de los grandes referentes del boxeo a nivel mundial. Pese a ser recordado por sus contundentes victorias en el ring, el estadounidense ha tenido múltiples momentos llenos de polémica, como cuando en 1997 le mordió la oreja a Evander Holyfield o cuando tuvo a tres tigres de bengala como mascotas.

Nacido el 30 de junio de 1966 como Michael Gerard Tyson, el expugilista originario de Fort Greene, Nueva York (Estados Unidos) celebra hoy su cumpleaños número 56. A continuación te contamos la historia de cómo consiguió a sus felinos salvajes y por qué se deshizo de ellos.

En 1992, el exboxeador estadounidense fue sentenciado a seis años de prisión por la violación de una joven modelo. Durante su tiempo en la cárcel habló con su concesionario de autos de entonces sobre la loca posibilidad de cambiar un auto de lujo por un animal exótico, pues en pocos meses cumpliría su condena.

"Dije: '¿Por qué no me pides un par (de tigres o leones)? Saldré en un par de meses'. Así que cuando salí volví a casa y ya tenía dos cachorros esperándome ", contó en 2020 durante una plática en Instagram con el rapero estadounidense Fat Joe .

Fue así como Mike Tyson obtuvo dos pequeños tigres de bengala y posteriormente adquirió otro. El expeleador los bautizó como Storm, Boris y Kenia y no sólo los paseaba como si fueran perros domésticos, sino que además llegaron a dormir en su cama.

Sin embargo, de acuerdo con informes extraoficiales, Mike Tyson envió a dos de ellos a vivir en un santuario. La otra, llamada Kenia, una tigre de bengala hembra, fue su amiga felina más preciada, pues la tuvo durante 16 años hasta que también tuvo que deshacerse de ella debido a vejez y a un incidente que le costó el brazo a una mujer.

Retomando la charla que tuvo con el rapero Fat Joe, en aquella ocasión, Mike Tyson dio más detalles sobre aquel suceso. El expugilista mencionó que una mujer entró a su casa y comenzó a jugar con la tigre de bengala, pero debido a que no la conocía, le destrozó el brazo a la intrusa, por lo que tuvo que pagarle una fuerte cantidad de dinero.

Después de lo ocurrido, Mike Tyson dijo que se dio cuenta de que fue una pésima idea tener a los tigres de bengala como mascotas, pues no hay manera alguna de domesticarlos, pues en algún momento, "ellos matan por accidente", dijo.

"Uno no puede creer lo que los tigres le pueden a la carne humana, yo no tenía idea. Yo era muy tonto en ese entonces. No hay forma de domesticar a estos felinos en un cien por ciento, no hay manera de que eso pase. Ellos te matan por accidente, no es que traten de hacerlo, lo hacen por accidente. Son demasiado fuertes, especialmente cuando juegas rudo con ellos. Los golpeas, de repente ellos te golpean a ti y estás muerto".