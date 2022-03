Mike Tyson lanza dulces sabor a cannabis y en forma de oreja; ¿Por Evender Holyfield?

Fue en noviembre de 1996 cuando Mike Tyson y Evander Holyfield se enfrentaron por primera vez, en ese entonces Evander noqueó a Tyson en el décimo primer episodio sin embargo, la revancha llegó siete meses después y fue cuando sucedió lo insólito, Mike lo mordió en la oreja justo en el tercer asalto.

En ese momento le arrancó parte de la oreja y Tyson fue descalificado, aunque tiempo después reveló no arrepentirse de lo sucedido y dijo que lo mordió "porque quería matarlo", pues lo había golpeado en la cabeza: "perdí el conocimiento de toda la pelea. Me sacó de mi plan de lucha y todo. Bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria" dijo el atleta para FOX News.

Es así como a raíz de la polémica en donde le mordió 8 centímetros de oreja, Mike decidió darle otro significado a "The Bite Fight", el evento por el que fue severamente criticado en el mundo del boxeo.

"Iron Mike" decidió darle paso a su creatividad y creó "Mike Bites", gomitas azucaradas con sabor a cannabis, lo curioso de estos dulces es que tienen forma de oreja con una mordida en la parte superior, una clara referencia a la pelea por la que fue multado con tres millones de dólares y que además lo hizo perder la licencia de boxeo en el estado de Nevada durante un año.

Mike Tyson dio a conocer su nuevo producto, dulces en forma de oreja mordida. | Foto: Instagram @miketyson

"¡Santos oídos! ¡Por fin están aquí! Ve a buscar tu Mike Bites ahora" escribió Adam Wilks, el CEO de Tyson 20, la empresa de cannabis del boxeador, la frase fue un juego de palabras con una parte del apellido de Evander, "Holyfield" (en inglés "santo").

Entre lo que se puede encontrar dentro del catálogo de la empresa de Tyson están bebidas, extractos, aceites, entre otros productos hechos con cannabis de la más alta calidad.

El pugilista se ha involucrado en la marihuana desde hace un tiempo y en 2018 dio a conocer su intención de producirla en las 16 hectáreas de su rancho, pues en California se legalizó su consumo en 2016 en mayores de 21 años.

