Mike Tyson cumple 55 años, ¿te has preguntado que significan todo sus tatuajes?

Mike Tyson es uno de los boxeadores más famosos del mundo, pues a pesar de sus increíbles victorias en el ring, ha sido un personaje muy polémico. Este 30 de junio, el icónico boxeador cumple 55 años de edad.

El deportista confesó en una entrevista que estaba considerando en tatuarse todo el cuerpo desde el cuello hasta los pies. Hasta el momento el boxeador porta cerca de seis tatuajes, es por ello que te traemos el significado de los mismos.

¿Qué hay detrás de sus tatuajes?

El tatuaje más conocido de Tyson es el que tiene en la cara, mismo que significa su “estado guerrero”, según la definición dada por el boxeador en su documental en 2008.

Este característico tatuaje fue hecho por el tatuador Victor Whitmill. En 2003, Mike buscaba hacerse unos corazones en el rostro; sin embargo, Whitmill lo persuadió para que cambiara de opinión.

Según Jeff Fenech, quien fuera su entrenador, dijo que el motivo de dicho tatuaje fue porque Tyson no quería pelear Clifford Etienne.

“Pensé que estábamos por pelear en una semana y cuando te haces un tatuaje no puedes pelear y no estás sano para hacer eso. Nos sentamos y hablamos y realmente no quería pelear y no estaba preparando para hacerlo, y esa fue una de las razones por las que se hizo el tatuaje”.

Por otra parte, el ex púgil también tiene un tatuaje con el rostro de su exmujer en el antebrazo.

El ex boxeador se casó en 1997 con Mónica Turner, aunque en el año 2002 se divorció de ella, luego de que b confesara infidelidad durante el matrimonio por su parte.

Mao, Ché, y un prestigioso tenista

El tatuaje de su ex esposa no es la única cara que tiene dibujada en su cuerpo, pues el laureado deportista también tiene el rostro del presidente Mao Zedong, con el que se sintió identificado durante su paso por la cárcel en los años 90 tras ser declarado culpable de abuso sexual en contra de una joven de 18 años.

Durante su estancia en prisión, Tyson comenzó a leer uno de los libros que más le marcaron al dirigente chino, por lo que decidió tatuarse su cara en sus bíceps para que le acompañara para siempre, justo encima de un gran dragón de la misma cultura china que tiene grandes significados relacionados con la fuerza, con la buena suerte y la protección.

En el abdomen, Tyson porta el retrato de Ernesto ‘Ché’ Guevara, al que durante una entrevista definió como una persona “increíble” que “tenía mucho” pero que “lo sacrificó todo en beneficio de las personas”.

Tyson también porta el rostro de Arthur Ashe, un talentoso jugador de tenis que legó a ser el número dos del ranking, ganó tres Grand Slams y luchó durante toda su carrera contra el racismo y contra el sida. Sobre el rostro de Arthur se lee “Days of Grace”.

El 28 de junio se cumplieron 24 años de que Mike Tyson le arrancó un trozo de oreja a Evander Holyfield en Las Vegas durante un combate de pesos pesados.

EFVE