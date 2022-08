El boxeo va en camino del desarrollo

Estuve presente en el Congreso de la Asociación de Comisiones de boxeo de Estados Unidos (ABC, por sus siglas en inglés), que se celebró en Niagara Falls, en Nueva York. Esta agrupación se formó en la década de los 80, cuando algunos comisionados de los estados con mayor actividad de este deporte en ese país buscaron unirse para atender temas de prioridad, con la intención de lograr uniformidad en reglamentos y procedimientos.

Asistieron grandes personajes de boxeo como Duane Ford, Sam Macias, Dickie Cole, Arlen Bynum, Greg Sirb y Randy Gordon, entre otros, quienes tuvieron la visión de ver más allá dentro de un deporte que es complicado para administrar, debido al modelo único que ningún otro deporte comparte.

En el pugilismo, organismos rectores o administradores no tienen absolutamente nada que ver con el negocio de este deporte en comparación a todos los demás.

En el futbol americano está la NFL; la MLB en el beisbol; la FIFA y las ligas de cada país en el futbol, y la NBA en el basquetbol. En las artes marciales mixtas, la UFC es la liga más poderosa precisamente, porque maneja todos los aspectos del negocio.

Dichas entidades controlan todo lo que tienen que ver con el deporte, empezando por el negocio; son quienes negocian los contratos de derechos de televisión, patrocinios, e, incluso, venden las franquicias (equipos), y se genera un modelo de negocio en el que trabajan bajo un mismo esquema y, por ende, tienen poder absoluto en la toma de decisiones.

El boxeo es diferente. Los organismos no tienen absolutamente nada que ver con el negocio para de esa manera marcar una clara división de facultades y eliminar conflictos de interés. En el pugilismo, el negocio está en las manos de

los promotores.

Este deporte ha sido un gran generador de dinero en muchas épocas de su existencia. El boxeo se inició informalmente para reunir a personas que apostaban al ver a dos tipos lidiarse a golpes sin reglas, en un acto de salvajismo puro; eventualmente tomó forma y estructura, pero de manera muy lenta y desorganizada. Las reglas fueron muy básicas y generales durante muchas décadas.

Dichos combates juntaron miles de personas, y en los inicios del siglo 20, se convirtió en el evento deportivo más popular en Estados Unidos e Inglaterra. El campeón de peso completo era considerado el ser humano más poderoso del mundo y era una de las personas con mayor conocimiento internacional.

Jack Dempsey logró tal popularidad que promedió cien mil aficionados durante tres peleas, ósea 300 mil personas asistieron. El próximo septiembre de 2023 se celebrará el centenario de su legendario pelea con Luis Ángel Firpo, donde se construyó un estadio sólo para la pelea, con una asistencia de 88 mil 238 espectadores, la cual fue uno de las denominadas como Polo Grounds, en Nueva York, EU.

INOLVIDABLE. El estadounidense Jack Dempsey fue campeón de los pesos pesados entre 1919 y 1926 (Foto: Especial)

Durante décadas, las arenas y estadios se llenaron, por lo que se generaron taquillas millonarias. El modelo de negocio era muy simple, el promotor pagaba a los boxeadores conforme al porcentaje de las taquillas. Eventualmente llegó la televisión, y con ello, la señal empezó a llegar a millones de personas.

El efecto, poco a poco, surtió efecto cuando la gente prefirió ver los deportes en la comodidad de su casa y de manera gratuita por la televisión.

Entonces el boxeo se transformó en eventos con miles de personas en las arenas y millones en la pantalla chica, pero empezaron a bajar las taquillas, pues los derechos de TV empezaron a ser más importantes fuentes de ingreso, y así fue cómo cambió por completo el modelo de negocio.

Después llegó el pago por evento y una vez más cambió el modelo de negocio en este deporte. México es un perfecto ejemplo de este fenómeno, tras 47 años de transmitir de manera ininterrumpida, sábado tras sábado boxeo desde la Arena Coliseo, Televisa decidió sacar este deporte de la pantalla chica y solamente pasar las peleas importantes por pago por evento.

Mike Tyson y Julio César Chávez fueron los reyes del pago por evento, pero el deporte sufrió un golpe mortal, pues la exposición disminuyó, y el pueblo sufrió cerca de 10 años sin tenerlo en TV abierta.

El día de hoy también se tiene el streaming y plataformas digitales bajo suscripción; esa es la nueva transformación que vive el boxeo.

Ha cambiado tanto la estructura de las empresas promotoras de boxeo. Los años de Don King y Bob Arum han quedado atrás. Antes las funciones de boxeo eran todo un evento memorable, habían largas conferencias de prensa con duración de tres o cuatro horas, la accesibilidad a los boxeadores era limitada, los boletos eran piezas de colección, pues se imprimían con el arte de la pelea; las personas asistían a las funciones con vestimenta de lujo, ¡las funciones contaban con tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial!

Con excepción a las grandes dos ó tres mega funciones que se dan al año en la actualidad, todas las demás son monótonas, ya ni siquiera se les pone nombre a la función, ahora es X vs. Y, los boletos son en su mayoría electrónicos, las conferencias de prensa son todas idénticas, sólo cambian los combatientes, no se dice nada, se sigue un guión aburrido y básico y se toman la foto. Claro, ahora está la modalidad de ponerlos cara a cara esperando que se insulten y empujen para lograr reventar las redes sociales con un escándalo. Vemos la pelea estelar con una cartelera muy pobre de respaldo.

Aún con todos estos cambios, el boxeo pasa por un gran momento, por una época de gloria, con peleas de gran interés mundial, y hay una larga lista que los aficionados desean ver en un futuro cercano.

El acercamiento que siempre se ha tenido con la ABC es ahora más importante que nunca; es el momento para lograr esa uniformidad y reciprocidad entre las comisiones de boxeo de EU, pues es ahí dónde se tiene una gran parte de la actividad de boxeo a nivel mundial. Es momento de dar bienvenida a cambios necesarios para mejorar la seguridad de los pugilistas, y también para el espectáculo y hacer crecer la industria del boxeo.

La tecnología está ahí; hay grandes iniciativas, es cuestión de que las comisiones de boxeo den el paso hacia adelante, y le den la bienvenida a reglas y protocolos, que por medio de la tecnología traería cambios importantes con más audiencia y mayores oportunidades para todos.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dio un paso gigante al cambiar las peleas de campeonato de 15 a 12 rounds en 1982, tras algunos años de fondear estudios específicos en el Hospital UCLA, de Los Ángeles. Dichos estudios dieron pie a una gran cantidad de cambios y mejoras en el reglamento que, sin duda, han salvado muchas vidas y han mejorado la calidad de vida de miles de combatientes, tras su retiro del cuadrilátero.

Carlos Monzón hubiera cumplido ayer 80 años. Una de los grandes innovaciones en el boxeo fue la introducción que hizo el WBC a las pruebas obligatorias de antidoping, después de cada pelea; antes eso no existía. Cuando Mantequilla Nápoles peleó contra el argentino en París, en 1974, apenas empezaban dichas pruebas. Mi papá acudió al vestidor de Monzón, tras la pelea para recolectar la muestra de orina, él estaba deshidratado; le suplicaba que no lo hiciera, pues llevaba 30 minutos sin poder hacerlo. Don José muy firme y le exigió que la hiciera, y que esperaría afuera de su camerino. Minutos después, Monzón abrió la puerta y le entregó el frasco a medio llenar, pero ya sonriente y cariñoso como siempre fue con mi papá. En esa época no había ni siquiera fax, por lo que todo era por correo. Como a las tres semanas del combate, mi papá recibió la carta del laboratorio con los resultados. La prueba de Monzón se convirtió en un caso anecdótico desde entonces, pues el resultado de la prueba fue… de champaña.

ENFRENTAMIENTO. Mantequilla Nápoles cayó en la pelea ante el argentino Carlos Monzón, en 1974 (Foto: Especial)

