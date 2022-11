"Canelo" vs Messi: cómo usar la página web que te revela si se encontrarán los deportistas

El Heraldo de México te informó del terrible acontecimiento que se suscitó en los vestidores del equipo argentino tras su victoria frente a nuestra Selección Mexicana. La cosa escaló cuando en plena celebración se le vio al capitán, Lionel Messi darle un "pequeño patadón" a la playera del tricolor. El astro del baolmpié siempre se ha mostrado serio ante los conflictos de este tipo, pero este jersey, que por razones desconocidas se encontraba en el suelo, fue motivo para que nuestro boxeador estrella, Saúl, el Canelo Álvarez explotara contra el delantero del PSG. Cuando vemos el video con detenimiento, podemos observar que la acción de capitán de la albiceleste es para quitarse el botín, sin embargo, las capturas difundidas en redes sociales fueron suficientes para que varios mexicanos, entre ellos, el púgil, explotaran contra el jugador argentino.

Tres instituciones se unieron para traer esta divertida y útil página. FOTO: Messimetral

Múltiples reacciones

Nuestro boxeador siempre se ha distinguido por estar orgulloso de sus raíces mexicanas además de defender a capa y espada cada uno de nuestros símbolos patrios. Así que al ver estas imágenes, no fue de extrañar que explotara contra Lionel Messi, aunque la intención del astro del balompié no fuera más que quitarse la bota de fútbol para continuar con la celebración de su equipo. El tapatío tuiteó "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! Desde que está la playera de MÉXICO en el suelo es un insulto”. Ante este comentario, múltiples personalidades deportivas respondieron a la amenaza del Canelo Álvarez en redes sociales. Lo increíble es que la situación escaló cada vez más y ahora hasta podemos observar la distancia exacta a la que se encuentra el púgil y el capitán de la albiceleste.

La página "Messimetral"

Los creadores de tal sitio web fueron Perdone mi francés, 20dedos y Coding & Company. La agencia de publicidad y la comunidad se aseguraron de que la página contase con todas las certificaciones de navegación online. Incluso tiene una fecha de caducidad del certificado de seguridad hasta el 26 de febrero del 2023. Así que no te preocupes, la conexión es segura y únicamente utiliza cuatro coockies de navegación. Dentro de esta página, podemos compartir el link a través de Twitter y WhatsApp, las cuales son las plataformas donde más se a divulgado el tema que gira en torno a estas dos grandes personalidades del mundo deportivo. Y para usarla basta con unos cuantos clicks que te explicaremos paso con paso a continuación.

Si aun dudamos de su autenticidad, siempre podemos verificar el certificado de seguridad a través del "candado" que vemos en el explorador. FOTO: Messimetral

Paso a paso

Al ingresar al sitio web vemos una fotografía divertida donde nuestro querido boxeador se ve claramente molesto y listo para un enfrentamiento a puño limpio. Mientras, de lado derecho observamos al astro del balompié con una sonrisa de oreja a oreja pero no de risa, más bien, pareciera de "ataque". Al darle click al botón "Calcular distancia", el sistema verificará la ubicación de ambos deportistas, y por supuesto, nos compartirá en kilómetros el actual alejamiento que tienen el uno del otro. Recordemos que Saúl Álvarez se encuentra en México, mientras que Lionel Messi está al otro lado del mundo en la Copa de Qatar 2022. Lo divertido y destacable de está página es que tiene un medidor de "riesgo de cruce", en el que cataloga de "bajo, medio y alto" el inminente peligro que se podría suscitar mientras las dos personalidades se puedan ir acercando.

Aún no lo podemos comprobar, pero sería genial que la cada de Lionel Messi cambiara cada que Saúl Álvarez se acerque al futbolista. FOTO: Messimetral.

Para ubicar a los dos hombres, nos ponen una imagen miniatura de cada uno. Vemos al Canelo Álvarez con una foto de perfil seria y al jugador argentino con una cara chusca y divertida enseñando la lengua. ¿Será que cambie la expresión cada que nuestro púgil se acerque al futbolista? No lo sabemos, pero sería divertido de ver. Actualmente, verificamos el Messimetral y se encuentran exactamente a 14.197 kilómetros de distancia, así que no hay por qué preocuparte si eres fanático del capitán de la albiceleste, está muy lejos del campeón unificado de las cuatro organizaciones principales, OMB, AMB, CMB y FIB.

