VIDEO | Una niña confunde a un abuelito con Santa Claus y enternece las redes

La época decembrina es el tiempo ideal para compartir momentos en familia, con amigos o compañeros. No obstante, para los más pequeños la Navidad significa la llegada de Santa Claus, también conocido como Papá Noel, un personaje conocido por repartir obsequios durante la nochebuena (celebrada el 24 de diciembre). Derivado de la emoción por los regalos, una niña de Estados Unidos protagonizó un tierno momento cuando confundió a un abuelito con Santa Claus, esto mientras ambos se encontraban dentro de un supermercado.

El momento, que ya se ha hecho viral en redes sociales, ocurrió dentro de una cadena de supermercado, donde la menor se encontraba realizando sus compras navideñas en compañía de su familia. No obstante, la pequeña se alejó de su familia y cautivo las redes sociales cuando confundió a un abuelito con Santa Claus, esto debido a que el adulto mayor paseaba por los pasillos del establecimiento vestido de rojo y con una extensa barba blanca. Debido a sus características, la niña pensó que se trataba de Papá Noel y no dudo en acercarse a saludar al personaje.

De acuerdo con la grabación, difundida en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y Twitter, la menor confundida decidió acercarse a conocer al abuelito, ya que pensaba que se trataba de Santa Claus. En el video se observa cómo la pequeña aborda al adulto mayor, el cual se encontraba junto a un carrito de supermercado y comienza hablar con él. Cuando el hombre se percata de que la niña lo estaba confundiendo con Papá Noel decide seguirle el juego y le pregunta si había sido una niña buena durante el año.

Durante la conversación, el abuelito finge ser Santa Claus y habla con la menor de temas como el árbol de Navidad, Rodolfo el Reno y las galletas que la menor prepararía para Navidad. De igual manera, el abuelito le pregunta con insistencia a la pequeña si ya había puesto su árbol de Navidad, para que le lleve sus regalos durante la celebración; ante el cuestionamiento la niña contesta que sí y que esperará con ansías sus obsequios.

La menor y el abuelito platicaron sobre el árbol de Navidad y las galletas que iba a preparar para él. Foto: especial.

Tras la difusión del video, internautas de todo el mundo comentaron la publicación y aplaudieron el comportamiento del abuelito al no romperle las ilusiones a la menor y continuar con el papel de Santa Claus para entretener a la pequeñita. "¡Que bonito! No se olvidarán nunca el uno al otro", "Me parece muy bonito que está pequeña haya cumplido sus ilustraciones y bravo por ese hombre que le ha seguido el rollo", "Que belleza de vídeo creo que el mejor que he visto en esta época" y "Hermoso ese momento, la pequeña jamás va a olvidar ese día", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Actualmente la publicación, compartida en Twitter, suma más de dos millones de reproducciones, más de nueve mil "retweets" y supera los 45 mil "me gusta". Las acciones del abuelito siguen siendo aplaudidas por miles de usuarios de internet, quienes aseguran que el adulto mayor demostró su "gran corazón" al interactuar con la pequeña de esa manera.

