Pesadilla navideña: una bebé murió por posible negligencia, la regresaron del hospital solo con paracetamol

Las fiestas decembrinas les resultaron sumamente mal a una familia británica de la ciudad de Wigan, al noroeste de Inglaterra, en el condado metropolitano del Gran Mánchester. A inicios de mes, su pequeña bebé de un año y 10 meses presentó tos y secreción nasal, por lo que sus tutores la llevaron a ver a su médico de cabecera. A la infante le recetaron antibióticos, pero sufrió una reacción alérgica que tuvo que ser atendida de "emergencia" en la Asistencia Sanitaria en Reino Unido, mejor conocida como A&E (Accident and Emergency).

Lo que nadie se imaginaba es que los médicos de dicha institución la regresarían a su casa con la indicación de tomar muchos líquidos y "Calpol", que es un medicamento derivado del paracetamol, conocido por ser analgésico y antipirético. La menor estuvo 11 días luchando contra un virus que se había albergado en su cuerpo y los doctores no habían podido detectar. Finalmente, el domingo 18 de diciembre la infante Hailey Thompson de tan solo 22 meses de nacida pereció en el Royal Albert Edward Infirmary, también conocido como Wigan Infirmary, que es un centro de salud de la ciudad de Wigan. Ahora los padres buscan respuestas y esperan a que el día de mañana, 28 de diciembre, se haga el examen post-mortem, que por razones desconocidas se tuvieron que esperar 10 días para que pudiese llevarse a cabo.

La bebé gozaba de buena salud, aseguraron los padres. FOTO: Kris Thompson y la agencia SWNS

Empezó con una simple tos y secreción nasal

El 7 de diciembre del año en curso, la familia Thomson había detectado que su miembro más joven tenía tos y secreción nasal. La llevaron con su médico de cabecera y éste le receto antibióticos que le detonaron una alergia. Dejó de tomar el medicamento pero mostró mejora en su estado de salud. Tiempo después sus síntomas continuaron y la llevaron a otra cita médica. A penas había pasado una semana de los primeros rastros del virus. En el segundo diagnóstico le dijeron a la familia que Hailey parecía tener una infección viral, por lo que debería de ser tratada con un medicamento a base de paracetamol llamado "Calpol", no con antibióticos como lo había sugerido el primer doctor.

Diciembre fue un mes muy difícil para la menor puesto que pasó muchos días luchando contra una enfermedad que no había podido ser detectada por los médicos. FOTO: Kris Thompson y la agencia SWNS

Para el 15 de diciembre la bebé parecía más saludable, se le veía un rostro brillante, corriendo, jugando, comiendo y bebiendo bien. Incluso sus padres recalcaron que se acostó a su hora habitual, que fue a las 18:30 horas. Sin embargo, pasadas las 23:00 horas, su padre Kris Thompson de 32 años se percató de que su hija jadeaba e inmediatamente llamó a una ambulancia. De acuerdo con su testimonio, pasaron 20 minutos y un operador del servicio de emergencia le dijo que había una espera estimada de dos horas. Fue cuando decidió llevarla por sí mismo al A&E, donde se ocupan de las emergencias potencialmente mortales, como: pérdida de conciencia, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, sangrado severo, reacciones alérgicas graves, quemaduras graves, etc.

Ambos tutores estaban en espera de saber qué le había pasado a su pequeña, tardaron cinco horas en recibir atención médica para su bebé. Un doctor le dijo a Kris y a la madre de la menor, Iboyla Adam, de 35 años, que no era necesario que permanecieran en el nosocomio. A la familia le sugirieron que regresaran a casa, sin embargo no le hicieron ningún tipo de examen a la menor de edad y no le pudieron controlar sus amígdalas. Únicamente, atestiguan los padres, le examinaron la presión arterial y les dijeron que si en tres días no mejoraba, regresaran al servicio de urgencias. Supuestamente aseguraron que con mucha hidratación y Calpol, la menor se recuperaría.

La bebé era la más pequeña de su núcleo pues tenía una hermana mayor. FOTO: Kris Thompson y la agencia SWNS

Ella no mejoró, caso contrario, empeoró su estado de salud

El 16 y 17 de diciembre pasó por mucha tos, secreción nasal e incluso sus padres apuntaron que actuaba extraño y "fuera de lugar". La bebé pasó su última noche el 18 de diciembre. Exactamente a las 18:15 horas, Hailey fue acostada por última vez por sus padres, Kris había notado que estaba jadeando y aunque no fue intenso como en los primeros episodios que tuvo, en menos de seis horas él e Iboyla Adam la encontraron "rígida", "descolorida" y "acostada exactamente en la misma posición". Inmediatamente el papá le práctico reanimación cardiopulmonar y se comunicaron con el servicio de emergencia. Éste último la traslado al Royal Albert Edward Infirmary, también conocido como Wigan Infirmary, que es un centro de salud de la ciudad de Wigan.

Declaran que a pesar de los esfuerzos del personal, la bebé murió trágicamente.

Su papá ha sido el portavoz de su familia y cuestionó directamente al hospital por su falta de protocolo y seriedad ante el caso de su hija. FOTO: Kris Thompson y la agencia SWNS

Los padres no se quedaron de brazos cruzados y molestos empezaron a cuestionar e interrogar al hospital. Pidieron respuestas concretas porque creen que no se tomó en serio el caso de su hija. Podría haber acusación de negligencia médica e incluso ya se abrió una carpeta de investigación en contra del área de urgencias. Ahora solo esperan poder realizar el examen post-mortem programado para el 28 de diciembre, el cual se desconoce por qué se tuvieron que esperar 10 días para realizarlo.

"Queremos respuestas. ¿Cómo puede morir un bebé sano mientras duerme? ¿Y por qué no se le hizo una prueba de estreptococos A, escarlatina o Covid, por ejemplo?"

Por su parte, un portavoz de Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust dijo "nuestras más sinceras condolencias a la familia de Hailey en este trágico momento. Somos conscientes de las preocupaciones de la familia y actualmente estamos esperando más información para comprender más este caso".

