Una joven que aspiraba a ser modelo murió apuñalada por su roommie: las razones del crimen fueron ridículas

El pasado 16 de diciembre, una aspirante a modelo fue apuñalada hasta la muerte por su compañera de cuarto. Ambas vivían en la ciudad de Nueva York, en un refugio para mujeres sin hogar de Manhattan. De acuerdo con las declaraciones del Departamento de Policía local, la posible homicida fue Charmaine Croffman, de 42 años, quien se dio a la fuga después de atacar a Victoria Goode, una joven de 27 años con el gran sueño de querer conquistar las pasarelas. El informe de las autoridades menciona que la mujer de más edad apuñaló sin piedad a la otra hasta dejarla sin vida, según esto, el motivo fue una acalorada discusión sobre el volumen de la música alta en su habitación.

Luego del ataque, comenzó la búsqueda de la homicida

Después de que Charmaine Croffman perdiera el control y atacara a su roomie, Victoria Goode fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca aproximadamente a las 10 de la noche del mismo 16 de diciembre. Quedó postrada en un pasillo del sexto piso del Refugio para Mujeres Project Renewal New Providence en la calle 45 oeste de Manhattan. De acuerdo con Melinda Anders, una mujer de 63 años que también es residente del asilo, de la nada empezó a escuchar muchos gritos, por lo que salió de su habitación, se dirigió al pasillo y subió las escaleras. La escena que describió dejó a los periodistas del New York Daily News atónitos "me revolvió el estómago. Eso es algo que no puedo olvidar... Lo escuché todo el camino en el segundo piso".

Según los informes, el ataque fue captado en un video de vigilancia, y luego se vio a Charmaine Croffman arrojando el cuchillo ensangrentado a un contenedor de basura en la calle, aunque no a todos los medios de comunicación locales se les proporcionó dicha grabación.

La joven ya temía por su vida antes del terrible suceso, incluso compartió con las autoridades del lugar su miedo por su roomie, pero nadie le hizo caso. FOTO: GoFundMe

Así fue la etención

Aunque creeríamos que esta sería una historia con un final inconcluso, la policía de la ciudad de Nueva York se dio a la tarea de buscar a la presunta homicida por toda la zona. Después de cuatro días, las autoridades finalmente dieron con el paradero de Charmaine Croffman, quien actualmente se encuentra detenida y sin derecho a fianza, aseguró el jefe de detectives de la zona, James Essig, a través de una conferencia de prensa. Sin embargo, la aspirante a modelo, Victoria Goode, luego de la agresión fue declarada muerta en el Hospital Bellevue.

La historia de Victoria Goode

La aspirante a modelo se mudó a la ciudad de Nueva York desde un poblado de Oklahoma hace aproximadamente cinco años. Su meta era seguir una carrera como modelo de pasarela, le dijo el hermano de la víctima al Daily News. Recientemente había realizado una sesión para Vogue México, pero estaba luchando para llegar a fin de mes, monetariamente hablando. Esto la orilló a quedarse en refugios para mujeres o con amigas mientras intentaba conseguir una vivienda más permanente. Su familia sabía que la joven se estaba quedando en el asilo, asimismo también comentaron a la prensa que tenían conocimiento de la agresividad de su compañera de cuarto. En específico el padre de la víctima afirmó que Goode le tenía miedo a su roomie.

"Temía por su vida antes del ataque, eso es lo que me dijo su madre", alegó James Goode, de 65 años, al New York Post. "Se quejó en el refugio más de una vez y también llamó a la policía. Mi bebé se fue, mi única hija."

La homicida ya fue puesta a disposición de las autoridades, no tuvo derecho a fianza y se encuentra en proceso de sentencia. FOTO: Policía de Nueva York

¿Qué hizo el Refugio para Mujeres New Providence?

El asilo en el que la aspirante de modelo fue asesinada, supuestamente ha experimentado más incidentes de este tipo, asimismo, los residentes han externado preocupaciones sobre la seguridad. Uno de ellos le aseguró al medio local Daily News que "tenía miedo" por su vida en este tipo de entornos, ya que "no eran seguros". Hasta el momento, el lugar no ha comentado algo al respecto sobre estas declaraciones, sin embargo, en un informe grabado en video publicado en línea, un portavoz del Consejo del Distrito 17 de la policía de Nueva York dijo que había "muchas cosas inquietantes" en ese refugio, "por lo que no sorprende que haya habido un incidente de este tipo". Finalizó su comentario diciendo que se encontraban trabajando para mejorar la situación en el lugar.

Actualmente

Tras el trágico asesinato de Victoria Goode, el hermano de la víctima lanzo una página de ayuda en el sitio web GoFundMe, encargado de juntar recursos monetarios para cualquier ocupación que los afectados necesiten. En este caso, la familia pide fondos para los gastos del funeral de la joven de 27 años y para ayudar a trasladar su cuerpo de regreso a Oklahoma. Por su parte, Charmaine Croffman, de 42 años, ya fue arrestada desde el martes 20 de diciembre por la noche. Ahora está acusada de asesinato, según la policía. No está claro si ella emitió una declaración de culpabilidad o contrató a un abogado. Pero se sabe que no obtuvo el derecho a fianza.

Sigue leyendo: