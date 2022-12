"Navidad no llegará este año", declaró madre soltera que sobrevive comiendo las sobras de sus hijos

La crisis económica ha afectado a cada rincón del mundo, y en Reino Unido no ha sido la excepción. Los altos costos de vida han orillado a los padres de familia a recurrir al apoyo de organizaciones benéficas y almacenes comunitarios donde se les brindan productos básicos para armar despensas y poder mantenerse. Sin embargo, estas acciones no son suficientes y como muchos núcleos, subsisten al día con el poco dinero que generan a partir de sus trabajos. Desgraciadamente, lo que ganan terminan destinándolo a pagar las facturas de luz, agua, gas, renta y comida. No les alcanza para algo más. La triste situación acongoja a varias personalidades debido a la época decembrina donde estamos próximos a festejar la Navidad y Año Nuevo. Sabemos que muchas personas se quedarán sin la cena navideña, no se diga de los juguetes, el intercambio de regalos.

Victoria Walker es una madre soltera de cuatro pequeños que también se vio afectada por la crisis económica y no podrá celebrar este año la Navidad. FOTO: itvNews

El caso de Victoria Walker

Esta mujer es una madre soltera de cuatro pequeños. Gracias a un reportaje del medio local itvNEWS, sabemos que vive en la ciudad de Bath, la cuál esta ubicada en el campo del suroeste inglés. Aunque este poblado se distingue por tener vistas naturales y una preciosa arquitectura georgiana del siglo XVIII, sus habitantes sufren por el aumento de pago a las facturas energéticas, el recibo de luz ha subido considerablemente en el país europeo y ha orillado a sus ciudadanos a obtener hasta tres trabajos para poder pagar la cuentas. Lo delicado es que, los padres de familia resienten mucho más esta situación porque deben cubrir los consumos básicos de sus hijos.

Tal es el caso de Victoria Walker, quien vive de las sobras de sus hijos porque ya no tiene suficiente dinero para poder costear sus propios alimentos. La mujer británica prefiere que sus cuatro pequeños coman bien mientras ella se llena de café, té y en ocasiones "especiales", galletas. Lo que más le entristece a esta madre de familia es que las épocas decembrinas están a la vuelta de la esquina y no cuenta con el suficiente efectivo para poder pagar una cena navideña, juguetes y regalos para sus infantes. Declaró que, incluso, rara vez enciende la calefacción y sí se salta sus alimentos para poder darle "su pan" a los menores de edad.

Para poder llenarse durante el día se sirve tazas de café o té que rara vez acompaña con galletas. FOTO: itvNews

Aunque ella recibe ayuda de Action for Children, una organización benéfica creada para ayudar a niños, jóvenes y familias vulnerables en el Reino Unido, no le es suficiente y termina viviendo "al día" como muchas personas en diversas partes del mundo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la actividad económica mundial está experimentando una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto. Esta sería la inflación más alta registrada en varios decenios. En sí, el costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones aunado a la invasión rusa en Ucrania y la persistencia de la pandemia por Covid-19, afectan la perspectiva económica.

Según sus pronósticos, el crecimiento mundial se desacelerará de 6 por ciento en 2021 a 3.2 por ciento en 2022 y se espera un 2.7 por ciento en 2023. Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la Covid-19, este es el perfil de crecimiento más flojo desde 2001. Incluso se espera que la inflación mundial aumente de 4.7 por ciento, como estaba en el 2021, a 8.8 en 2022. Aunque, no se pierde la esperanza y se estima que descienda a 6.5 por ciento en el 2023 y 4.1 en 2024. Lo que recomiendan los expertos en economía es mantener el curso de la política monetaria para restaurar la estabilidad de precios y que la política fiscal procure aliviar las presiones sobre el costo de vida.

Tampoco enciende la calefacción para evitar que el recibo de la luz sobrepase su presupuesto. FOTO: itvNews

Aunque cabe destacar que muchos núcleos familiares no la están pasando muy bien, como el caso de los Walker, quienes viven con la ayuda que les brinda dicha organización y limitando sus alimentos diarios. La mamá de cuatro pequeños declaró a los medios de comunicación que su hija de tan solo 11 años comenzó a ofrecerle dinero de su bolsillo para poder ayudarle a comprar alimentos básicos como lo es el pan y la leche. Ella dijo tener el corazón destrozado porque ni siquiera va a poder cumplirles las fiestas decembrinas a sus infantes.

Durante la entrevista enfatizó que "a menos que realmente tenga que hacerlo, no comeré. Me lleno con té y café. Me gusta que los niños coman, así que suelo quedarme con las sobras... simplemente me entristece (la situación). Me rompe el corazón. La Navidad se ve triste para mí. No puedo pagar la Navidad".

La organización benéfica de Reino Unido

Recordemos que Victoria Walker está recibiendo ayuda de Action for Children, una organización benéfica creada para ayudar a niños, jóvenes y familias vulnerables en el Reino Unido. Dicha institución cuenta con el apoyo de Lydia Bright, una personalidad del espectáculo de la televisión inglesa. Es mejor conocida por protagonizar la serie de ITVBe The Only Way Is Essex. De acuerdo con su intervención, dice que se necesita hacer más para ayudar a los núcleos que luchan. También enfatizó que es "importante para nosotros abrir los ojos a los problemas que están sucediendo en nuestra puerta".

"A veces, cuando pensamos en la pobreza, no siempre pensamos que está sucediendo en el Reino Unido, pero la pobreza infantil es ahora más prominente que nunca y es desgarrador que esté sucediendo en un país como el nuestro.", externó durante el reportaje televisivo.

Colaboradoras de la organización benéfica comparten que la crisis económica afecta principalmente a los niños, quienes no tienen ni abrigos para cubrirse del frío. FOTO: itvNews

Recalcaron que el "banco de alimentos" funge como un salvavidas para las personas que luchan por calentar sus hogares. Detallaron que varias familias llegan a narrar sus crisis financieras, tal es el caso de una que desgraciadamente tendrá que cerrar su panadería luego de que la factura de la luz se multiplicase por siete y se volviese imposible de costear. El medio local enfatizó que, tras un estudio que realizó la misma organización, se encontró que el 98 por ciento de los padres encuestados estaban preocupados por sus ingresos, mientras que el 22 por ciento dijo que se encontraba sumamente angustiado por no poder pagar ningún regalo para Navidad.

Esto significa que los centros comunitarios del suroeste de Reino Unido se han visto inundados con una sola demanda, que las fiestas decembrinas no se pierdan este año. Las colaboradoras de la institución recalcaron que jamás habían presenciado un caso de tal magnitud que le afectase a tanta población. Recalcaron que tenían familias que no podían conseguir abrigos para sus niños, en sí que no podían permitirse mantener a sus hijos calientes del tremendo frío por las heladas temperaturas de la región.

Gracias a los almacenes comunitarios, las familias pueden surtir su despensa para poder mantener a sus núcleos, pero no alcanza más que para subsistir al día. FOTO: itvNews

De acuerdo con sus datos, la situación es tal, que el 21 por ciento de los padres encuestados declaró que sus niños ofrecerán sus regalos o el dinero de su bolsillo para poder ayudar a pagar los gastos de la temporada festiva.

"La gente está genuinamente preocupada por lo que se avecina.", declaró una de las encargadas de la organización.

Sigue leyendo: