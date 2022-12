Covid-19 se dispara en China y preocupa a la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está preocupada por un aumento en las infecciones del COVID-19 en China, y está apoyando al gobierno de Beijing para que centre sus esfuerzos en vacunar a las personas con mayor riesgo en todo el país, dijo ayer el jefe de la agencia de la ONU.

Las infecciones se han disparado recientemente en la segunda economía más grande del mundo y las proyecciones sugieren que China podría enfrentar una explosión de casos y más de un millón de muertes el próximo año.

"La OMS está muy preocupada por la evolución de la situación en China, con informes cada vez mayores de enfermedades graves", dijo su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Agregó que la agencia necesita información más detallada sobre la gravedad de la enfermedad, las admisiones hospitalarias y los requisitos para el apoyo de las unidades de cuidados intensivos para una evaluación integral de la situación.

Las cifras oficiales de China se han convertido en una guía poco confiable, ya que se realizan menos pruebas en el país luego de la relajación de la estricta política cero COVID.

Beijing admitió que la magnitud del brote del virus se volvió "imposible". (Crédito: Archivo)

"En China, lo que se ha informado es un número relativamente bajo de casos en las UCI, pero anecdóticamente, las UCI se están llenando", dijo el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan.

"No me gustaría decir que China no nos está diciendo lo que está pasando. Creo que están detrás de la curva", sostuvo.

CAMBIA SU CONTEO

China aseguró que no registró un sólo muerto de COVID-19 la víspera, tras cambiar los criterios para definir los fallecimientos por el coronavirus.

Beijing anunció que sólo quienes perecieron directamente por un fallo respiratorio causado por el coronavirus computarán en las estadísticas de muerte por COVID.

