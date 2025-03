Trump advierte que "no bromea" sobre buscar un tercer mandato en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump afirmó este domingo en una entrevista que “no estoy bromeando” al considerar la posibilidad de buscar un tercer mandato, en lo que representa su declaración más clara hasta ahora sobre su interés en desafiar la barrera constitucional que le impediría continuar liderando Estados Unidos tras el fin de su segundo término en enero de 2029.

En una entrevista telefónica con NBC News desde su club privado Mar-a-Lago, Trump aseguró que “hay métodos con los que podrías hacerlo”, aunque también señaló que “es demasiado pronto para pensar en ello”.

La 22ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 1951 tras las cuatro elecciones consecutivas del presidente Franklin D. Roosevelt, establece que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces”.

Cualquier intento de Trump por permanecer en el poder sería legalmente cuestionable, y no está claro cuán en serio podría perseguir esta idea. Sin embargo, sus comentarios reflejan un deseo extraordinario de mantener el poder por parte de un presidente que, hace cuatro años, violó tradiciones democráticas al intentar revertir la elección que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Podría utilizar a JD Vance para ese fin

Donald Trump tampoco podría postularse como vicepresidente. Foto: AP

Durante la entrevista con la periodista Kristen Welker de NBC, se le preguntó a Trump si una posible vía para un tercer mandato sería que el vicepresidente JD Vance se postulara para presidente y luego “le pasara la estafeta”. “Bueno, esa es una”, respondió Trump, añadiendo que “hay otras también”. Sin embargo, cuando Welker le pidió que mencionara otra, el presidente se limitó a decir “no”.

Derek Muller, profesor de derecho electoral en la Universidad de Notre Dame, señaló que la 12ª Enmienda, ratificada en 1804, establece que “ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente podrá ser elegible para el de vicepresidente”.

Según Muller, entrevistado por The Associated Press, esto significa que, si Trump no puede postularse nuevamente como presidente debido a la 22ª Enmienda, tampoco podría hacerlo como vicepresidente.

“No creo que exista un ‘truco extraño’ para eludir los límites de los mandatos presidenciales”, afirmó Muller, quien sugirió que Trump podría estar hablando de un tercer mandato por razones políticas, para “mostrar tanta fuerza como sea posible”.

Un tercer mandato requeriría una aceptación extraordinaria por parte de funcionarios federales y estatales, así como de los tribunales y los propios votantes. Muller indicó que un presidente en su segundo mandato, como Trump, tiene incentivos para evitar parecer un “pato cojo” y proyectar una imagen de fortaleza.

Será el presidente más viejo en la historia de EU en 2029

Donald Trump asegura tener altos niveles de aprobación. Foto: AP

Trump tendrá 82 años al final de su segundo mandato, lo que lo convertirá en la persona más vieja en el cargo en toda la historia del país (Joe Biden tenía 80 años al dejar el cargo en enero pasado). Sin embargo, respondió a la pregunta sobre si querría seguir desempeñando “el trabajo más duro del país” diciendo: “Bueno, me gusta trabajar”.

Además, sugirió que los estadounidenses apoyarían un tercer mandato debido a su popularidad, afirmando falsamente que tiene “los números más altos en las encuestas de cualquier republicano en los últimos 100 años”.

Según datos de Gallup, el presidente George W. Bush alcanzó un 90% de aprobación tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y su padre, George H.W. Bush, llegó al 89% tras la Guerra del Golfo en 1991. En contraste, Trump ha alcanzado un máximo del 47% durante su segundo mandato, a pesar de afirmar que está “en los 70 altos en muchas encuestas, en las encuestas reales”.

No es la primera vez que Trump especula sobre extender su tiempo en el poder. En un retiro de republicanos de la Cámara en enero, preguntó a la audiencia: “¿Se me permite postularme de nuevo?”, lo cual fue interpretado como una broma en medio de una audiencia de republicanos.

Las declaraciones de Trump han reavivado el debate sobre los límites constitucionales y su disposición a desafiar las normas democráticas, dejando abierta la incógnita sobre si sus palabras son una estrategia política o una intención real de buscar un tercer mandato.

Con información de AP