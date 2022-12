El FBI lo buscó por más de 12 años: se escondió en México y se volvió un querido maestro de yoga

Un prófugo de la justicia llevaba ya 12 años huyendo del Buró Federal de Investigaciones,? que es el servicio de seguridad e inteligencia nacional de Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas en inglés como FBI. Su nombre real es Jorge Landeros, pero después de que las autoridades encontraran el cuerpo de la profesora de yoga Sue Marcum al pie de la escalera de un sótano en Bethesda, Maryland en 2010, decidió escapar del país a Guadalajara, Jalisco y darse a conocer como León Ferra, instructor de dicha disciplina que cínicamente se tomaba fotos y las subía a redes sociales.

Finalmente la justicia tocó su puerta y fue incautado a principios del mes para que le rinda cuenta a las autoridades por el probable homicidio de su "amiga", compañera de profesión y hasta estudiante de español.

Se cambió el nombre al llegar a México y abrió su estudio de yoga donde tenía a sus fieles estudiantes que siempre acudían a todas sus clases. FOTO: FBI

En 2010, la profesora de la Universidad Americana, Sue Marcum, de 52 años, fue encontrada muerta al pie de la escalera del sótano de su nuevo hogar en Bethesda, Maryland. Esta es un área urbana incorporada del sur del condado de Montgomery en Estados Unidos. De acuerdo con las indagatorias, se confirmó que la muerte de la mujer fue un trauma por fuerza contundente y asfixia. Los policías dijeron que también encontraron el ADN debajo de sus uñas y dicha escena de crimen pertenecía a Jorge Landeros.

Asimismo, cabe destacar que los detectives del FBI encontraron una póliza de seguro de vida por un total de 500 mil dólares, que se traducen a 9 millones 709 mil 860 pesos mexicanos, esto al día de hoy y de acuerdo con la tasa de cambio del 27 de diciembre del 2022. El beneficiario era nadie más y nadie menos que León Ferra. Su relación no estaba muy bien definida por las autoridades, por lo que se dispusieron a investigar y encontraron que el ahora profesor de yoga había impresionado a Sue Marcum. Se convirtieron en colegas de clase de dicha disciplina y luego él se dispuso a enseñarle a hablar español. Sin embargo la policía destacó que no podían estar vinculados de una forma romántica.

En el 2010 la policía señaló a Jorge Landeros como el principal sospechoso, pero no pudieron encontrarlo porque huyó a México, se instaló en Guadalajara, Jalisco y abrió un estudio de yoga muy popular donde le enseñaba a un grupo "muy leal" de estudiantes, quienes acudían sin falta a todas sus clases. Ahora, el hombre que había formado una nueva vida como León Ferrara, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y una fuga ilegal desde hace 12 años.

No se tiene claro el tipo de relación que tenían, sin embargo ella lo dejó como beneficiario en su seguro de vida por 500 mil dólares. FOTO: Universidad Americana y FBI

La pareja se había vuelto cercana porque él le enseñaba a hablar español y asistían juntos a clases de yoga. Pero hasta la fecha las autoridades no han comunicado el tipo de relación que tenían entre sí y por qué el hombre era el beneficiario de su seguro de vida. Sin embargo, en una entrevista que le hizo el medio español El País, mientras estaba encerrado, Landeros negó su participación en el asesinato de Sue Marcum. Se dijo inocente... "no de todo" pero sí del homicidio o de "lo que las autoridades" le acusan.

"Soy inocente... no de todo, obviamente, pero de lo que se me acusa. Una vez que desaparecí del radar, me olvidé por completo de la investigación. Todavía tengo dificultad para responder al nombre de Jorge, ya casi no tengo nada de él dentro de mí".