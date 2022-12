Leche de vaca: 3 marcas que mienten y una no es leche, según Profeco

La leche es uno de los alimentos básico para millones de mexicanos, este insumo de origen animal está incluido en la lista de alimentos de la canasta básica por lo que no puede faltar en el desayuno o cena, ya sea para acompañar un cereal, para hacer un licuado de frutas o simplemente para darle un toque al café, es un alimento que consumimos con regularidad y que se da principalmente a los niños para favorecer un sano crecimiento.

Al respecto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) elaboró un estudio de calidad a 20 marcas de leches y productos lácteos pasteurizados, los resultados fueron publicados en la Revista del Consumidor número 544 del mes de junio de 2022 y muestra la gran variedad de estos alimentos que se ofrecen en el mercado, no obstante no todos cumplen con las normas de calidad y una marca destacó porque no es leche de vaca aunque su empaque dice serlo.

¿Tu revisas la etiqueta antes de comprar? Foto: Profeco

Leche de vaca: 3 marcas que mienten

De acuerdo con los resultados del estudio realizado por Profeco al menos 3 marcas de leches no cumplen con las normas oficiales que certifican la calidad del producto, una de ellas no es leche, mientras que otras no cumplen con el gramaje de grasa o con el contenido neto del producto, por lo que son marcas que mienten y engañan al consumidor.

Incumplen con las normas de calidad. Foto: Profeco

Lala 100 fresca sin lactosa deslactosada : no cumple con el contenido de sólidos no grasos y la densidad mínima de la NOM-155-SCFI-2012.

: no cumple con el contenido de sólidos no grasos y la densidad mínima de la NOM-155-SCFI-2012. Leche Querétaro entera pasteurizada adicionada con vitaminas A y D: tuvo hasta 75 mililitros menos del contenido por lo que no cumple la NOM-002-SCFI-201.

entera pasteurizada adicionada con vitaminas A y D: tuvo hasta 75 mililitros menos del contenido por lo que no cumple la NOM-002-SCFI-201. Los 19 hermanos entera pasteurizada: se dice leche pero no lo es, mezcla leche con grasa vegetal, además no cumple con el contenido de sólidos no grasos y la densidad mínima que establece la NOM-155-SCFI-2021.

3 marcas de leche que mienten. Foto: Profeco

Tipos de leche

En el mercado existen diferentes tipos de leche que deben tener un mínimo de 30 gramos por litro y no tiene relación con la modificación de grasa o lactosa; de acuerdo con su contenido de grasa, por lo que hay:

Entera: con al menos 30 gramos de grasa por litro

Semidescremada: contiene entre el 16 y 18 gramos de grasa por litro.

Parcialmente descremada: de 6 a 28 gramos de grasa por litro.

Descremada: máximo 5 gramos de grasa por litro.



