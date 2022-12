"Canelo" Álvarez celebra la victoria de Argentina tras polémica con Messi: "Se lo merecían"

Saúl “Canelo” Álvarez dio de qué hablar en noviembre pasado tras la derrota de México ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022, pues se lanzó contra Messi por un video en el que el futbolista supuestamente patea la playera de la Selección Nacional. Este domingo 18 de diciembre el Albiceleste resultó triunfador en la justa deportiva y el boxeador mexicano no dudó en felicitarlos.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre!”, es el mensaje con el que el pugilista mexicano desató una fuerte batalla campal en redes sociales, pues mientras algunos internautas y famosos no dudaron en apoyarlo otros aseguraron que lo había mal interpretado y resultaba “exagerado”, algo que que le podría traer grandes conflictos con sus fanáticos en Argentina ante la importancia de la figura del número 10.

Luego de un intenso debate al que se sumaron famosos como Sergio “Kun” Agüero, David Faitelson y el boxeador argentino Ezequiel Matthysse, este domingo Saúl “Canelo” Álvarez compartió un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter en el que pone fin al conflicto y felicita a Argentina por el triunfo en el Mundial luego de un emocionante partido contra Francia.

“Muchas felicidades, Argentina. Se lo merecían”, es lo que escribió el campeón regiomontano junto a un emoji de manitas que forman un corazón. Los comentarios no se hicieron esperar y sus fanáticos aplaudieron la manera en que terminó con lo que pudo convertirse en una fuerte rivalidad, no sólo con Lionel Messi sino con todo un país que salió en su defensa al instante con las advertencia de Álvarez.

¿Qué ocurrió con Saúl "Canelo" Álvarez?

Tras el video de Messi que se hizo viral de inmediato y la advertencia del también empresario, algunos famosos salieron en defensa del astro argentino y esto encendió aún más los ánimos en redes sociales llevando el conflicto antes las cámaras en televisión con declaraciones de algunos conductores, periodistas y el público cuya opinión estaba dividida por el actor del futbolista.

Mientras algunos externaron su total apoyo al boxeador otros aseguraron que la intensión de Messi no era patearla y la empujó al tratar de quitarse los tenis, como ocurrió con el periodista deportivo David Failtelson que se sumó a las críticas contra “Canelo” y recibió una fuerte respuesta a cambio.

“Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, ‘Canelo’, el traje de payaso. Eres un boxeador serio, sigue así”, escribió el comentarista deportivo. Junto a el otros famosos como el boxeador argentino Ezequiel Matthysse se sumaron a las críticas y lo retó a un combate en Las Vegas.

“El contexto es que a los aficionados sabes que no puedes controlarlos, pueden hacer lo que quieran, tirar la bandera, tirar una playera o lo que sea, eso no lo podemos controlar, pero yo, Saúl Álvarez, que representa a una nación, agarrar una playera o una bandera y pisotearla, pues estamos dando un ejemplo muy feo. Desde que está la playera en el suelo es una falta de respeto”, así respondió Saúl Alvarez en entrevista para “¡Qué importa!” al ser cuestionado sobre las críticas que recibió.

