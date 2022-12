La hija del "Canelo" Álvarez derrocha elegancia con vestido dorado de tirantes

La hija mayor de Saúl "Canelo" Álvarez, Emily Cinnamon, cada vez gana más relevancia en las redes sobre todo cuando muestra modernos atuendos que sirven de inspiración para las chicas de su edad, como lo hizo este sábado, cuando compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos luciendo un vestido dorado de tirantes, con el que derrochó elegancia y demostró que las jovencitas también pueden sentirse glamurosas sin usar prendas que las hagan verse mayores.

Emily Cinnamon no es muy activa en sus cuentas oficiales, pues no suele compartir muchas imágenes de ella. Sin embargo, a veces sube fotos de sus competencias de equitación en donde ya ha comenzado a destacar al ganar algunas. Por eso cuando comparte publicaciones de sus looks, inmediatamente roba la atención de sus más de 758 mil seguidores, quienes siempre están al pendiente de los diseños que presume ya que seguramente son muy lujosos y están en tendencia.

Emily Cinnamon, hija del Canelo, presume glamuroso vestido para jovencitas

La hija del boxeador mexicano compartió en la plataforma de Meta una par de imágenes en las que presume un vestido dorado que destaca por tener un escote de semi corazón y con unos tirantes. La tela tiene mucho brillo, por lo que estamos seguros que robó miradas con esta pieza que es perfecta para ir a un evento por la noche. La prenda la hizo lucir glamurosa y sofisticada, convirtiéndose en un ejemplo de estilo para las jovencitas que no pasan de los 20 años al igual que ella.

"Tthis dress (Este vestido) @stefimoralesmakeup @danielperezmexico", colocó en la descripción Emily, la cual reveló que la prenda es de la diseñadora Daniel Pérez, mientras que el maquillaje estuvo a cargo de Stefi Morales, quien fue la persona encargada de arreglarla para su fiesta de XV años, la cual dio mucho de qué hablar debido a las polémicas con su papá, que se dijo tuvo una pelea con Eduin Caz, de Grupo Firme, al que supuestamente corrió de su casa.

Como era de esperarse le llovieron comentarios de sus amigos y seguidores, quienes le colocaron palabras como "Bonita", "Bellísima" y "Que guapa", pero el mensaje que más llamó la atención fue el de su papá, Canelo Álvarez, el cual a pesar de que sólo le dejó un emoji de cara con ojos de corazón, le demostró su cariño, asimismo, su mamá, Karen Beltrán escribió "Dioooos Top, top top", lo que significa que sí le gustó mucho el look.

Emily Cinnamon es muy popular en redes sociales por ser la hija de Saúl Álvarez, quien es uno de los boxeadores más importantes en nuestro país y a nivel internacional. Sin embargo, poco a poco se está ganando un lugar en las plataformas digitales como un referente de moda para las jóvenes, ya que presenta algunas tendencias, lo más innovador y por supuesto, lujosas prendas que la hacen resaltar dentro de las influencers que saben de alta costura.

