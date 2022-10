Saúl “Canelo” Álvarez habría corrido a Grupo Firme de los XV años de su hija

El pasado sábado 15 de octubre Saúl “Canelo” Álvarez celebró en grande los XV años de su hija Emily Cinnamon con una lujosa fiesta en la que estuvieron como invitados especiales los integrantes de Grupo Firme, quienes presumieron su amistad con el boxeador a través de fotografías en redes sociales, algo que terminó debido a que los habrían sacado entre insultos del festejo luego de algunas copas de más.

En redes sociales el pugilista mexicano compartió detalles sobre la fiesta de su hija, como el elegante vestido rojo que lució durante la misa celebrada en la Catedral de Guadalajara, recinto en el que el “Canelo” se casó en mayo de 2021 con Fernanda Gómez que también acudió a la fiesta con un vestido rosa a juego con el look de su hija, María Fernanda.

Como ha sucedido en otras celebraciones, el boxeador tiro la casa por la ventana para consentir a su hija y realizó una lujosa fiesta en su rancho Santa Anita, donde Grupo Firme y Carin León fueron los encargados de amenizar el inolvidable momento al cantar “Las Mañanitas” para comenzar su presentación con reconocidas melodías como “En tu perra vida”, “El Tóxico” y “Pídeme” que Saúl Álvarez no dudó en entonar con ellos sobre el escenario.

¿”Canelo” Álvarez corre a Grupo Firme?

Aunque a través de sus redes sociales la agrupación liderada por Eduin Caz compartió fotografías con las que demuestran la amistad que comparten con el también empresario, se ha revelado que la celebración duró poco para ellos ya que bajo los efectos del alcohol Álvarez los habría corrido de la fiesta.

De acuerdo con “Chamonic”, influencer de espectáculos, la fiesta no resultó lo que el boxeador esperaba y no había suficientes mesas para recibir a todos los invitados, por ello, algunos tuvieron que esperar hasta tres horas afuera del lugar para poder sentarse. Detalló que, incluso, muchos se perdieron el vals de la joven por no poder entrar.

Aunque el momento más tenso de la fiesta fue aquel en el que, con algunas “copas de más”, Saúl “Canelo” Álvarez corrió de la fiesta a los integrantes de Grupo Firme y Carin León. Además, había tomado el micrófono para insultar al resto de los invitados a quienes llamó “golletros” -personas que aprovecha alimentos o bebidas que pagan otras personas-.

