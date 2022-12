Albañil pinta por error la casa del vecino y llora en TikTok por su mala suerte

Los errores pueden estar presentes en cualquier faceta de la vida diaria y no siempre es fácil asimilarlos y mucho menos aceptarlos, suelen venir acompañados de enojo, confusión e incluso frustración, no obstante, siempre se puede seguir adelante y resarcir aquello que se equivocó en el proceso. Estas situaciones en ocasiones es posible verlas en redes sociales, y algunas historias terminan por volverse virales en internet.

Así ocurrió con un albañil que fue grabado pintando una casa que no era la que tenía que acondicionar, por lo que su error fue registrado en una grabación que fue publicada en TikTok, desde donde se convirtió en un éxito rotundo. Si bien en el clip se observa la reacción de molestia de los implicados en la equivocación, la historia generó risas entre los cientos de miles de internautas que han visto el video.

Fue el usuario de TikTok Antonio (@antofat) quien compartió el clip en la red social china con el cual evidenció el garrafal error que cometió un albañil que tenía el trabajo de pintar la fachada de una casa, sin embargo, en su confusión terminó por pintar el inmueble del vecino, el cual se ubicaba frente al sitio indicado originalmente.

Confusión del albañil detona las risas de los internautas

Los hechos ocurrieron en Perú, en donde Antonio había solicitado a unos albañiles pintar la fachada de su casa, pero una confusión los llevó a pintar la del vecino, por lo que decidió exhibir a los trabajadores en TikTok. El usuario grabó el momento en el que les pregunta acerca del por qué estaban pintando justo esa casa.

El TikToker decidió compartir su anécdota en la red social. FOTO: Especial

“A mí me han dicho la (casa) de la esquina”, le contestó el trabajador, al tiempo que el TikToker, cuyo rostro aparece al inicio de la grabación, discute con él diciéndole que el lugar correcto para pintar es “al frente de la esquina”, mientras señaló en esa dirección. Tras unos segundos de discusión, Antonio preguntó al albañil acerca de quién le había dicho que pintaran esa fachada.

Momento en que el TikToker confrontó a los trabajadores. FOTO: Especial

Por lo que el hombre le respondió que su compañero de trabajo y procedió a señalar al otro trabajador que lo acompañaba, personaje que se identificó como “el que alquila los andamios”. Segundos después el propio albañil preguntó sobre qué pasaría con el trabajo que ya se había realizado.

La grabación se volvió un éxito en TikTok. FOTO: Especial

“¿Y ahora quién paga por esto?”, se cuestionó, al tiempo que el otro hombre le dio una dura respuesta: “yo no sé. Ese no es mi problema, que te pague este (momento en que señaló al sujeto de los andamios)”. Una vez que el video fue publicado en TikTokjavascript:void(0) se volvió viral debido a las múltiples reacciones de los internautas, hasta el momento el clip supera las 1.7 millones de reproducciones y cuenta con más de 86 mil "Me Gusta".

