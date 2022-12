El "Tata" Martino se va de la Selección Mexicana tras el fracaso: “El contrato se venció"

Después de que se dio por terminado el encuentro entre la Selección Nacional Mexicana y su similar de Arabia Saudita dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022, todos esperaron las palabras del Director Técnico, Gerardo "tata" Martino. Pasadas las 16 horas, tiempo de la Ciudad de México, se postró frente a los micrófonos para mencionar hablar sobre el desempeño del Tri y prácticamente para despedirse.

"Mi contrato ( con la FMF) se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más", fue el mensaje que dio el entrenador argentino y que se colocó en la cuenta oficial de Twitter del conjunto tricolor. Cabe destacar que a pesar de que el conjunto tricolor ganó su último encuentro no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda.

Mensaje del "Tata" Martino (Foto: TW @miseleccionmx)

¿Cuáles fueron las palabras de Gerardo "Tata" Martino?

Para muchos Qatar 2022 es considerado como uno de los más grandes fracasos de la Selección Nacional Mexicana, pues no sólo se tenía la esperanza de llegar al tan ansiado "quinto partido", sino que no le alcanzó a la escuadra para llegar al cuarto. A pesar de haber comenzado medianamente bien frente a Polonia, tras empatar a 0, el descalabro frente a Argentina lo dejó en un escenario complicado que requería de una victoria y una combinación de goles.

Ante esto el "Tata" Martino mencionó que "yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Con Polonia no pudimos demostrar la superioridad que tuvimos y con Argentina pudimos haber enfrentado el segundo tiempo con nuestras formas habituales. Durante el partido de esta noche se notó la superioridad de México en todo el partido. Hoy fuimos a buscar el tercer gol cuando vimos que era necesario por el resultado de Polonia, sabíamos que las amarillas nos podían dejar fuera", mencionó el técnico argentino.

De igual forma explicó que desde que llegó como DT del Tri pudo trabajar con total libertad y sin ninguna interferencia de nadie, algo que le agradeció al Presidente y a los Directores deportivos. Asimismo, señaló que Luis Chávez y Edson Álvarez fueron los jugadores del partido frente Arabia Saudita, jugadores con los que aclaró no tuvo ninguna confrontación a pesar del reproche que recibió de su parte en el planteamiento contra Argentina.

Palabras del "Tata" Martino durante su conferencia de prensa (Foto: TW @miseleccionmx)

"Mi análisis lo voy a dejar a la Federación", aclara Martino

Durante la conferencia Gerardo Martino mencionó que "son motivos de análisis mucho más internos donde uno pueda pensar con más claridad. Yo no estoy en otra posición que no sea asumir el fracaso que hemos sufrido. Mi análisis lo voy a dejar a la Federación si me lo demandan, pero la posición de fragilidad en la que nos quedamos no me permite hacer este tipo de análisis", mencionó.

"Lo que he visto lo he hablado con el presidente y con Gerardo Torrado, ahora con Jaime, y ha sido motivo de muchas reuniones. No por el futuro cercano, por el lejano. Este tipo de informes lo tienen que tener los encargados de modificar algo del futuro del fútbol mexicano, el exponerlo hacia afuera sería acrecentar un debate que ha de ser interno. Y en ese debate deben participar los periodistas" Gerardo "Tata" Martino

