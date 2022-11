VIDEO | Señora regaña a sus perritos por no comer su alimento, ¡como si fueran niños!

Los videos de perritos siguen arrasando en las redes sociales gracias a las divertidas situaciones en las que se ven implicados y en las cuales miles de usuarios que tienen a uno o más "lomitos" en sus casas se ven identificados. Así ocurrió con un clip publicado en TikTok esta semana y el cual se ha convertido en éxito rotundo, debido a la manera en la que una señora fue captada mientras regañaba de manera épica a su mascota por no querer comer su alimento.

El video fue compartido por la usuaria de TikTok La Tía Flor (@latiaflofi) y hasta el momento cuenta ya con más de 2 millones y medio de reproducciones. En la grabación se observa a una mujer regañar a uno de sus cachorros por no comer su alimento, además que se le ve explicándole al "lomito" la forma correcta en que se debe alimentar para que no le haga daño la comida que en ocasiones suele llevarse a la boca, como son los huesos del pollo.

Como si de un niño se tratara, la mujer insiste en todo momento en la importancia de que el can cuide de su alimentación, ya que otro tipo de alimentos lo llegan a enfermar del estómago y después le dificulta hacer del baño de manera correcta. Es así como aprovecha para reprenderlo por negarse a comer el alimento que le dispuso para él, sin embargo, al parecer el can prefiere morder los huesos que tiene frente a él, por lo que acto seguido su dueña procedió a quitárselos.

Mujer reprende a "lomito" por negarse a comer y video rompe TikTok

Una vez publicado, el clip se ha convertido en todo un éxito en TikTok, en donde los regaños épicos de la señora se volvieron virales y la grabación supera ya los dos mil 100 comentarios de los usuarios, quienes han reaccionado divertidos a la publicación: "Ven a comer, ¿cuántos perritos no hay en el África que se están muriendo de hambre? Y tú desperdiciando la comida, ching*d* madr** contigo", se escucha decir al inicio del video.

La mujer reprendió a una de sus mascotas por comerse el alimento de su compañero. FOTO: Especial

En la grabación se aprecia a uno de los "lomitos" escuchar atento el regaño mientras permanecía sentado en el piso del patio, oportunidad que la mujer aprovechó para levantarlo y llevarlo a la fuerza a comer. En otro momento del video la misma señora reprende a otro perrito, al que regaña por comerse el alimento de su compañero, debido a que eso le suele provocar estreñimiento y se tiene que ver en la necesidad de sacarle el excremento con la mano.

A uno de los "lomitos" lo regañó por no querer comer FOTO: Especial

"Luego te atascas del cabr**n fundillo, no puedes hacer del baño. Ahí te tiene que jalar uno el cabr**n mojón para que cagu**s", se le escucha decir a su mascota. Al final del clip, la mujer decide retirarse del sitio molesta por la conducta de sus perritos y aunque durante la reprimenda usó palabras altisonantes, su reacción generó ternura entre los usuarios, quienes tomaron con humor la escena.

El clip se volvió un éxito en internet. FOTO: Especial

"Claramente sería mi mami"; "Pensé que era la única que le hablaba así a sus perritos"; "Mi mamá cuando tenía nueve"; "Típico, si no comes te gritan, si comes te gritan igual"; "Jajaja ninguna mamá quiere perros hasta que los ven y los quieren más que a uno ..! Comprobado ..!" y "Cuando los niños crecieron y solo quedan los perritos para reñirlos y no perder la costumbre", han sido solo algunos de los comentarios compartidos por los internautas.

Hasta ahora el video supera los 2 y medio millones de reproducciones. FOTO: Especial

