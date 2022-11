VIDEO | Con lentes y chamarra de cuero: así fue captado un perrito viajando en moto

No cabe duda que los momentos que más agradan a internautas en redes sociales son los protagonizados por lomitos y es que estos tiernos animales conquistan en corazón de cualquiera, ya sea por sus irreverencias, astucia o inocencia, por eso es que los videos con más visualizaciones en la red son los de los perritos.

En esta ocasión, precisamente comenzó a circular un video en la web en el que se muestra a uno de estos animalitos en el que llama la atención su atuendo. Fue a través de la ya conocida plataforma de videos de TikTok donde la usuaria Ale Smith (alesmithmakeup) compartió un clip en el que se puede ver un perro con todo el estilo motomami.

En la grabación se muestra al tierno cachorro de color blanco usar unos lentes negros y una chaqueta en color rojo con sherpa en la parte de la espalda para evitar que sufra frío. Mientras que su amo, quien porta un casco y va sobre la moto sostiene al perrito antes de arrancar para cruzar una avenida.

El tierno video ya supera las 2 millones de visualizaciones, pues el outfit llamó la atención de cibernautas, quienes inmediatamente dejaron los mejores comentarios en la bandeja, por su puesto todos los elogios y halagos se los llevó el animalito, que viaja tranquilamente en la motocicleta, la cual parece ya dominar.

Al parecer las usuarias que grabaron el video le pidieron al amo del can que mostrara a su mascota, pues después de que se escuchan emocionadas, el conductor voltea y orgulloso muestra a su perrihijo, quien no hace que mostrar tremendo look.

Perrito rompe la red tras tremenda actuación de “muertito” digna de un Oscar

Este es otro perrito que se ha ganado el corazón de miles de internautas, luego de que se viralizara un video donde el can aparece actuando como si estuviera muertito; la ternura del lomito rápidamente consiguió cientos de reacciones. El divertido clip, donde el animal aparece fingiendo estar sin vida, fue compartido en la popular aplicación de TikTok, una red social de origen chino donde usualmente los internautas comparten videos de baile, entretenimiento, belleza, consejos, astrología y mascotas.

El protagonista de la grabación es un can color blanco que aparece fingiendo estar sin vida y sorprende a su dueño; además, otro lomito aparece en la imágenes tratando de revivir a su compañero, hecho que conmocionó a los internautas y les provocó aún más ternura.

La actuación del perrito duró varios minutos y casi lo llevan a enterrar

En la grabación, que ha sido difundida en redes sociales se aprecia el momento exacto en que un perrito intenta ayudar a otro can que parece estar totalmente inconsciente debajo de una camioneta. El animal mueve a su amigo e intenta despertarlo, jalándolo, moviéndolo e intentando todo lo que está a su alcance para hacer que su amigo vuelva en sí, pero el lomito aparentemente no da señales de vida.

De pronto aparece un hombre quien ha observado la trágica escena y decide retirar al animal "muerto" para que el otro perrito no continúe sufriendo por la pérdida de su amigo. El sujeto se acerca y toma al can sin movimiento por la pata trasera, no obstante, cuando empieza a arrastrarlo el animal regresa a la vida y sale huyendo.

