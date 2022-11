VIDEO | Joven se salva de asalto por compartir sus mantecadas con ladrón: "Tú no, gracias"

Vaya que la plataforma de videos TikTok llegó para darle el espacio a cibernautas para contar todo tipo de historias y es que esta famosa aplicación asiática se ha convertido en la favorita de los usuarios de todo el mundo para contar relatos de todo tipo.

Es por eso que actualmente conocemos cientos de historias que de no ser porque alguien la cuenta frente a una cámara creeríamos que es una mentira. Tal es el caso de esta tiktoker quien se hace llamar Sofía Rosales (soofia.rosales) en dicha red, la usuaria aprovechó que se estaba comiendo unos famosos panqués mexicanos mejor conocidos como mantecadas para contar una épica historia.

Desafortunadamente los asaltos en el transporte público en nuestro país están a la orden del día y hay quienes han tenido la mala experiencia de vivirlos, sin embargo, Sofía pasó por esta experiencia pero de una forma en la que las risas le llegan al rostro después de recordar cómo ocurrieron los hechos.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el clip de poco más de dos minutos, la joven subió a una unidad de transporte público, venía de la prepa y minutos antes se había comprado un paquete de mantecadas que ya deseaba comerse, sin embargo, como el camión iba un poco lleno tuvo que esperar, pero era tanto su antojo que las abrió y comenzó a degustarlas.

Instantes antes, un grupo de al rededor de tres o cuatro hombres se subió a la unidad en un tramo oscuro del camino pero hizo caso omiso; uno de ellos quedó justo al lado de ella, por lo que al desatapar sus panqués decidió invitarle una al chico que viajaba junto.

Pero de un momento a otro, con la frase "ya valió ve*ga, celulares y carteras" comenzó el atraco y entre los asaltantes estaba el hombre a quien había invitado la mantecada, por lo que asustada sacó su reproductor musical y dinero para entregárselo a los ladrones.

Sin embargo, la respuesta de uno de los delincuentes le sorprendió, pues le dijo: "no, tú no, gracias por la mantecada" y guardó nuevamente sus objetos personales, por lo que agradeció que el pan la hubiera salvado de perder su pertenencias, en ese momento no lo podía creer e incluso otra pasajera se percató de lo que sucedió y le cuestionó si conocía al sujeto, a lo que respondió: "No, yo solo le invité una mantecada".

"Me salvé de un asalto por unas mantecadas", dice el video que ya se viralizó en redes sociales acumulando más de tres millones de reproducciones.

