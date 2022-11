VIDEO: niño queda atrapado en una lavadora y rescate se vuelve viral en TikTok

El video de un menor siendo rescatado de una lavadora por dos policías se volvió tendencia en internet luego que el clip fuera publicado por uno de sus familiares en TikTok; en la grabación se observa al pequeño permanecer inmóvil al interior del tambor del artefacto, en donde se encontraba atorado hacía horas, por lo que tuvo que ser puesto a salvo por un par de elementos de policía que acudieron al llamado de auxilio de la familia.

Fue la usuaria de TikTok Jazmín Argüello (@llas.21) quien decidió compartir en la red social el video del momento en el que el pequeño fue rescatado de una lavadora en donde se encontraba jugando y de la cual en determinado momento le fue imposible salir. En el clip se observa cómo el menor permaneció tranquilo y sereno en todo momento, e incluso se le ve jugando con un celular mientras era puesto a salvo.

De acuerdo con la grabación, el niño decidió subirse a la lavadora mientras se encontraba jugando, sin embargo, después de un rato intentó salirse de ella pero no pudo conseguirlo, por lo que pidió ayuda a sus familiares, quienes tampoco pudieron ponerlo a salvo. Por este motivo decidieron llamar a la policía y solicitar auxilio. Hasta la casa del pequeño arribaron dos elementos quienes luego de maniobrar lograron poner a salvo al menor, para tranquilidad de la familia.

El menor no presentó lesiones tras ser rescatado

En el video se puede observar cómo los policías, apoyados por algunos familiares, buscaron la manera para poder poner a salvo al niño sin que saliera herido. Para lograrlo, tuvieron que remover el tambor de la lavadora para enseguida impulsar el cuerpo del pequeño hacía arriba y así pudiera salir con más facilidad. la técnica empleada resultó ser todo un éxito y el menor fue liberado.

El pequeño no dejó de ver su celular durante su rescate. FOTO: Especial

El clip del rescate fue compartido en TikTok y en pocas horas ha logrado convertirse en un éxito rotundo y hasta el momento supera las 25 millones de reproducciones, por lo que se ha vuelto viral. Los internautas reaccionaron con miles de comentarios en donde tomaron con humor el mal rato que pasó la familia del pequeño al intentar liberarlo del sitio en donde se encontraba atrapado.

"Es para que saliera mas limpio y esponjoso el niñito"; "Al menos después de ponerlo en la lavadora no se encogió"; "Pusieron al niño en la lavadora porque a mano se tarda más"; "Ahora sigue el secado del niño"; "Pensé que lo había visto todo en TikTok, pero me equivoqué" y "Los polis risa y risa como todos", fueron solo algunos de los comentarios que los internautas compartieron en la publicación.

Tuvieron que separar el tambos de la lavadora para ponerlo a salvo. FOTO: Especial

Fueron al menos cinco los videos que Jazmín Argüello publicó en su cuenta de TikTok en donde mostró paso a paso el procedimiento empleado para la liberación del menor. En los clips llamó la atención el hecho que el pequeño nunca se quejó ni lloró durante las maniobras de salvamento. Sino todo lo contrario, ya que en todo momento se le ve disfrutar de un video desde un celular.

"El niño con cara de: 'sí, ahí me sacan cuando quieran, yo estoy bien'"; "El niño: 'no hagan ruido me pierdo la telenovela'"; "Todos bien preocupados menos el niño"; "Pero cómo esta bien tranquilo y entretenido en el celular, amo" y "No puedo con la tranquilidad del niño viendo el celular y cuando lo sacan se pone a llorar", comentaron los sorprendidos usuarios al ver la reacción del pequeño.

La historia del pequeño se ha vuelto un éxito en internet. FOTO: Especial

Finalmente, la TikToker decidió compartir otro clip para cerrar con la épica historia, en el video, publicado el pasado 20 de noviembre, Jazmín cuestionó al pequeño acerca de si volvería a meterse en la lavadora, a lo que sonriente respondió que sí. La publicación casi alcanza las 39 mil reproducciones.

