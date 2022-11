YouTuber come sopa cuyo principal ingrediente era una especie protegida, ahora podría enfrentar la cárcel: "mmm delicioso”, publicó

Una YouTuber podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión luego que difundiera un video en donde sele puede observar disfrutando de una sopa cuyo principal ingrediente era una especie protegida, por lo que además tendría que pagar una multa de hasta 13 mil dólares estadounidenses. La grabación le generó una cascada de críticas y creó una polémica en redes sociales que la llevaron a bajar el video ya pedir disculpas a sus miles de seguidores.

Se trata de Phonchanok Srisunaklua, una joven originaria de Tailandia, a quien se le ve en uno de sus videos más recientes mientras degusta una sopa de murciélago, especie protegida en el país asiático, al cual describió como "delicioso" al tiempo que lo devoraba en partes. La joven consiguió volverse viral gracias a este clip, sin embargo, no de la manera en laque hubiese deseado, ya que los internautas comenzaron a criticarla debido a esta acción, la cual ya le ha traído severas consecuencias.

Entre ellas, la posibilidad de que enfrente una pena de hasta 5 años de prisión debido a que en Tailandia este animal se encuentra protegido. También Phonchanok tendría que pagar una multa de hasta 13 mil dólares, por grabarse mientras disfrutaba el platillo y arrancaba las alas del animal, algo que los internautas repudiaron ya que aseguraron que la joven descuartizó el especímen mientras disfrutaba de comerlo.

Internautas repudian video en el que YouTuber devora un murciélago

Una vez que la YouTuber decidió publicar el video, éste se volvió viral de manera inmediata, generando el rechazo de los usuarios quienes criticaron que lo despedazara para enseguida sumergirlo en salsa y comérselo frente a la cámara. Ha sido tal el alcance del video que llegó hasta las autoridades quienes reaccionaron con la detención de la joven, a quien se le acusó de violar la Ley de Preservación y Protección y Vida Silvestre.

La joven publicó el video en sus redes sociales. FOTO: Especial

De acuerdo con lo dado a conocer por el diario español "20 minutos" los murciélagos se consideran una especie protegida en este país asiático y la joven fue descubierta en posesión del cadáver de un murciélago amarillo asiático menor. También se le acusa de incumplir la Ley de Delitos Informáticos al publicar el video en sus redes sociales, por lo que enfrentaría una pena de cárcel además de una multa económica.

Una vez que compareció ante las autoridades, Phonchanok Srisunaklua fue puesta en libertad en lo que dan continuidad con la investigación. Acto seguido decidió eliminar el video de sus redes sociales y, a modo de disculpa, compartió un mensaje dirigido a sus seguidores:

Phonchanok Srisunaklua aparece en el clip comiendo un murciélago amarillo asiático menor. FOTO: Especial

“Lamento hacerles sentir mal por lo que hice. No sé si me perdonarán. Lo siento mucho. Me equivoqué”, escribió la joven, no obstante siguieron condenando su conducta y repudiaron este hecho: “Preparan carne artificial, insectos y murciélagos para humanos. La mayor parte del ganado fue destruido, quemado en incendios, envenenado...pero el mundo sigue durmiendo. Sigue como el sistema global quiere”, reaccionó un internauta.

Con la pandemia de Covid-19 como telón de fondo, hubo incluso aquellos que la señalaron por tratar de iniciar una pandemia similar a la que sumergió al mundo en una crisis sanitaria durante más de dos años y de la cual la sociedad aún no termina de salir.

