"The Crown": productores son sádicos y malvados por recrear al muerte de Lady Di, afirma amiga

Faltan poco más de dos semanas para que Netflix estrene la quinta temporada de "The Crown", la dramática serie que cuenta desde la ficción algunos de los hechos más recordados de la corona británica y de sus miembros, entre los que destaca el triángulo amoroso entre el ahora rey Carlos III, su nueva esposa, Camila Parker y la madre de sus hijos, Lady Di. De hecho, este último personaje es uno de los más esperados por parte de los aficionados de la producción; sin embargo, la polémica se ha desatado y una amiga cercana a la princesa Diana acaba de afirmar que todos los involucrados en el desarrollo de la historia son "sádicos y malvados".

La razón, según la fuente consultada por The Sun, es que no sólo están tocando los aspectos más conocidos a nivel mundial sobre la familia, sino que también se están metiendo con temas sensibles sin pensar en el bienestar de los involucrados, como es el caso de los príncipes William y Harry, pues en esta nueva temporada de "The Croiwn" se mostrará la sensible muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, en un accidente automovilístico. Cabe recordar que el fallecimiento de la exesposa de Carlos III tocó el corazón de millones de personas de todo el mundo y el heredero al trono y el exroyal no son la excepción.

¿Qué se verá en "The Crown" y por qué es polémico?

En el tráiler llamó mucho la atención que el papel de Elizabeth Debicki, quien dará vida a Lady Di, tendrá mucho protagonismo y su dolor ante el triángulo amoroso que sostenía con su esposo y Camila Parker o la entrevista de 1995 a la BBC no es lo único que se verá, pues también se le observa ir en la limusina en la que perdió la vida el 31 de agosto de 1997. Por supuesto, a los que conocieron a la princesa no les hizo nada de gracia que se relate tan sensible momento en una producción que, si bien retoma aspectos reales, también combina la historia con la ficción.

Ahora Simone Simmons, íntima amiga de la princesa Diana, habló con The Sun para mostrar su rechazo por todo lo que hay detrás de la producción, afirmando que se trata de un hecho insensible no sólo en memoria de Lady Di, sino también de sus hijos, quienes fueron los que más sufrieron a causa del lamentable accidente y que ahora tendrán que recordar "el momento más doloroso" de sus vidas.

"Son personas crueles, sádicas y malvadas para recrear estos momentos. Son lo más bajo de lo bajo. Están reescribiendo la historia a medida que avanza y eso es lo que me enoja mucho", dijo Simone Simmons en tono de reclamo.

Una declaración con la que coinciden cientos de personas, en especial tras la muerte de la reina Isabel II, pues han pasado muchos hechos importantes que probablemente se verán reflejados en "The Crown", pero hablando del pasado, la fuente agregó que al relatar el accidente que acabó con la vida de la princesa "Netflix está reviviendo deliberadamente el momento más doloroso en la vida de los chicos".

Y es que de acuerdo con Simmons, el ver en la pantalla este lamentable hecho se está obligando a que los príncipes e hijos de Lady Di "revivan el dolor, la agonía y el tormento psicológico que sufrieron", un hecho que tachó de repugnante y enfermizo, además que los productores y miembros detrás de la serie son "insensibles" respecto a "ese horrible día", dijo haciendo referencia al 31 de agosto de 1997.

Finalmente, la amiga concluyó su polémica postura explicando que desde los productores de la serie de Netflix "están haciendo todo lo posible para lastimar a la Familia Real Británica".

