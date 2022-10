La impactante razón por la que William se niega a perdonar a su hermano Harry, a pesar de la muerte de la reina Isabel II

Tras la muerte de la reina Isabel II, la Familia Real Británica se ha colocado en la mira de todo el mundo, ya sea por los retos a los que ahora se enfrenta el rey Carlos III o por hechos del pasado que poco a poco comienzan a salir a la luz para poner en jaque a miembros clave de la corona como son las declaraciones del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, que habrían desatado la molestia de su hermano y heredero al trolo, el príncipe William.

El hecho en sí ha llamado la atención en los últimos años, pues luego de ver la relación tan unida que los hermanos mantenían, se dio a conocer que su vínculo era complicado. Ahora, un experto acaba de revelar que ni siquiera la muerte de su abuela, Isabel II, ha logrado sanar la relación, a pesar que durante los 10 días que duró la despedida de la monarca ambos aparecieron juntos e incluso salieron en compañía de sus esposas a recibir el pésame de millones de personas.

¿Cuál es el hecho "imperdonable" que Harry le hizo a William?

La razón detrás de esta "enemistad" fue revelada por el periodista Valentine Low, quien en su nuevo libro "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" (Cortesanos: el poder secreto tras la Corona) detalló que la impactante causa por la que William se niega a perdonar a su hermano Harry se relaciona al comportamiento y declaraciones que el también hijo de Lady Di tuvo en el pasado. Por si fuera poco, y algo que no ha resultado por sorpresa para muchos es que el nombre de Meghan Markle también tiene un papel importante en el distanciamiento entre los royals.

Harry y Meghan durante el funeral de la reina Isabel II. (Foto: Archivo)

Y es que la popularidad de William y su esposa, la princesa Kate de Gales, se habrían visto y sentido eclipsados en el pasado, ¿la razón?, por la relevancia mediática que los entonces duques de Sussex tenían en el panorama internacional en el 2019. De acuerdo con los detalles del experto en realeza, los problemas entre los hijos del rey Carlos III habrían iniciado hace tres años cuando Harry y Meghan dieron una polémica entrevista que los puso en la mira internacional.

En aquel año la pareja se encontraba de gira por Sudáfrica y en su viaje concedieron una entrevista a ITV en la que Meghan Markle revelaba por primera vez lo difícil que era ser miembro de la realeza, además que el hijo mejor de la princesa Diana no descartó ante las cámaras el mal momento que estaba pasando con su hermano, la primera señal de ruptura que se dio y que trajo graves consecuencias que hasta el día de hoy siguen presentes.

Durante la entrevista "Harry & Meghan: An African Journey", el duque de Sussex fue cuestionado sobre su "ruptura" con su hermano, algo a lo que respondió con una declaración que abrió las especulaciones: "Ciertamente estamos en caminos diferentes en este momento, pero siempre estaré ahí para él, ya que sé que él siempre estará ahí para mí", dijo.

Por supuesto, lo anterior despertó la polémica y la pareja se robó todos los titulares, algo que no fue tomado nada bien por los futuros reyes, entonces duques de Cambridge, pues ellos también se encontraban de gira real en Paquistán y por la declaración anterior toda la atención comenzó a centrarse en los ahora ex miembros de la Familia Real Británica. "Lo vieron como un intento deliberado de eliminar a los Cambridge de los titulares. Desatando así una relación tensa entre las dos parejas", escribe Valentine Low.

Otro aspecto a resaltar que revelaron los trabajadores de los miembros de a realeza y que se retrata en el libro es que el príncipe Harry ya estaba frustrado con sus tareas reales incluso antes de conocer a su ahora esposa y madre de sus dos hijos, pero que tras su matrimonio todo empeoró.

William habría intentado limar las asperezas, pero Harry se negó

Ahora trascendió que William organizó un encuentro privado entre él y su hermano para dejar en el pasado los problemas y recuperar su relación; sin embargo, Harry se habría negado por las condiciones que fueron acordadas para la reunión, un hecho que terminó de poner en jaque los conflictos familiares.

La última aparición juntos fue hace unas semanas. (Foto: Twitter)

De acuerdo con los detalles revelados en el libro que está en boca de todo el mundo, esto habría ocurrido tan sólo cinco meses antes que Harry y Meghan renunciaron a la Familia Real Británica y se mudaron a Canadá. Y que la principal razón por la que el duque se negó a platicar con su hermano fue porque en el encuentro no estarían solos, sino con la compañía del secretario privado de William estaría presente.

"(Harry) estaba tan preocupado de que el equipo de William filtrara la visita a la prensa que preferiría que no vinieran antes que arriesgarse a que saliera en los periódicos", advierte el periodista en su publicación. Lo que es innegable es que el conflicto marcó un antes y un después en la relación de los royals, quienes hasta el momento no han hablado sobre una reconciliación y el funeral de su abuela, la reina Isabel II, fue el momento en el que se les vio juntos por primera vez, luego de el fallido encuentro.

