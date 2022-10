No pagó la pensión de su hijo y ahora pasará 6 meses en la cárcel

En Chihuahua, las autoridades detuvieron y sentenciaron a seis meses de prisión a un hombre identificado como Iván Osiel, debido al incumplimiento de las obligaciones alimentarias de su hijo menor de edad. También tendrá que pagar 57 mil pesos por concepto de la reparación de este daño, de acuerdo con medios locales.

De acuerdo con lo publicado por la Fiscalía, el sujeto evitó su responsabilidad del 23 de octubre del 2018 al 23 de octubre del 2020; se le negó una condena condicional y es por eso que estará medio año tras las rejas.

No se especificó la edad de su hijo. Foto: Especial.

Un problema grave

El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar es un delito recurrente en México, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 se registró un incremento del 31.7% respecto al año anterior, con 23 mil 285 carpetas de investigación.

No cumplir con las cuotas es un delito que se paga con cárcel. Foto: Especial.

La dirección General del Registro Civil ha generado dentro de su plataforma en Internet, una sección de búsqueda de deudores morosos. Bajo este panorama, las personas se preguntan cómo pueden encontrar si una persona es deudora y no ha sido responsable con sus hijos y es muy fácil dar con la información.

¿Cómo saber si un padre debe esta pensión?

Para poder conocer este registro y datos sobre deudores alimentarios, deberás ingresar a esta liga, en donde te solicitarán nombre, apellido paterno y apellido materno de la persona que desees consultar, aunque sólo es para la Ciudad de México.

Además te pedirá un código que está dentro de un cuadro de texto para verificar los datos. Posteriormente deberás dar clic en buscar, en donde aparece un texto de constancia de no deudor alimentario, en donde podrás obtener un documento que acredite o no si ha pagado. Para poder solicitar esta constancia deberás poner el nombre del solicitante así como un correo electrónico para que te sea enviada.

