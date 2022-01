Gastó más de un millón de pesos para cubrir el 95% de su cuerpo con tatuajes y quedó irreconocible

Los tatuajes forman parte de una tendencia que cada vez es más común entre los jóvenes. En Dinamarca, un joven ha llevado su gusto por los tattoos al extremo, pues ha gastado más de un millón de pesos mexicanos para cubrir el 95 por ciento de su cuerpo con ellos.

Tristan Weigelt es un tatuador aprendiz nacido en Estados Unidos que ahora vive en Copenhague. Con apenas 25 años de edad, ha pagado más de 54 mil dólares (un millón 119 mil pesos mexicanos) en tatuajes y ahora luce irreconocible. Esta es su historia.

Así lucía el joven en 2020 (Foto: Tristan Weigelt)

¿Cuál fue la zona más dolorosa que se tatuó?

De acuerdo con el diario británico Daily Star, el joven ha pasado 260 horas tatuándose. El hombre está tatuado de la cabeza a los pies: cabeza, brazos, piernas, glúteos y espalda. Las únicas partes libres de tinta son las orejas, palmas de las manos y partes íntimas.

"Es un poco extraño mirarme a mí mismo sin todos los tatuajes. Pero, curiosamente, sigo sintiéndome exactamente igual que antes por dentro. Muchas personas miran y están bastante fascinadas. Mis amigos ahora dicen que es casi como caminar con una celebridad", dijo Tristan Weigelt, quien tiene más de 20 mil seguidores en Instagram.

Contó que tanto la cara como la cabeza han sido las partes más dolorosas, pues fueron seis sesiones de un día completo que duraron entre cinco y seis horas. La calificación que le puso al dolor que sintió fue de 8/10. "Es como si te rasparan con un cepillo de metal", expresó.

Sus tatuajes están inspirados en diseños japoneses (Foto: Tristan Weigelt)

Antes y después

Apenas en noviembre del año pasado compartió un par de fotografías para notar el cambio. La primera instantánea corresponde al 2015, cuando no tenía ningún tatuaje. La segunda al 2021, cuando sólo le faltaba unos espacios debajo de los ojos.

"Me hice mi primer tatuaje en 2016 cuando tenía 20 años... y desde entonces ha sido historia. Un largo viaje de dolor y sanación. Supe bastante rápido que quería tatuarme todo el cuerpo", escribió en la publicación.

Cambio radical (Foto: Tristan Weigelt)

Tristan Weigelt aconseja a quienes estén pensando hacerse un tatuaje que no se preocupen tanto si se les ve bien o no, o que no sea su estilo. "Si te gusta, entonces hazlo".

