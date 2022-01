Demi Lovato se hace un impactante tatuaje gigante en la cabeza tras salir de rehabilitación

Demi Lovato acudió a una clínica de rehabilitación hace algunos días para desintoxicar su cuerpo de sustancias tóxicas, problema al que la cantante estadounidense se ha enfrentado desde su etapa como adolescente y que en 2018 se agudizó tras sufrir una sobredosis por lo que desde entonces ha tratado de alejarse por completo del abuso del alcohol y las drogas.

A poco tiempo de salir de su reciente rehabilitación, a finales de 2021, según una fuente cercana a la intérprete de “Give Your Heart A Break” citada por Page Six, Lovato quien estuvo en Utah tratándose decidió dar un giro por completo a su look al raparse un costado de su cabellera para que le hicieran un enorme tatuaje en su cabeza.

A través de su cuenta de Instagram, Demi publicó la imagen de su nuevo tatuaje, el cual se trata de una enorme araña que quedó plasmada en un costado de su cabeza, la cual estuvo acompañada de un mensaje de identidad:

Demi mandó un mensaje de identidad. Foto: IG

"Fue la abuela araña quien nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó sobre alfarería y tejido. Nos enseñó sobre el fuego y la luz y lo oscuro. Ella nos enseñó que todos estamos conectados y cada uno de nosotros teniendo nuestro lugar en el mundo", señaló Lovato.

Demi Lovato borra todas sus fotos en Instagram

Además, la famosa cantante borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram excepto una donde luce con cabello corto en una especie de collage con tres fotos de ella misma vistiendo una playera de color gris con una águila americana y rayos en sus costados como estampado.

Lovato escribió en la imagen de su nuevo tatuaje al autor de la obra, el cual se trata de Dr. Woo, el tatuador que ha ganado notoriedad por la forma hiperrealista de crear imágenes en la piel de sus clientes, que en el caso de Demi, no fue la excepción al colocar la araña que parece estar verdaderamente sobre la cabeza de la artista, no apto para los que sufren de aracnofobia.

Demi y su nuevo look. Foto: IG

Usuarios en redes sociales han especulado que el cambio de look de la cantante estadounidense obedece a un nuevo comienzo a la par de su nueva identidad como un individuo no binario, por lo cual ha pedido incluso que se utilicen pronombres no binarios para referirse a su persona.

Demi y su nuevo tatuaje en su cabeza. Foto: IG

Demi Lovato comenzó su carrera siendo una niña en el exitoso programa de televisión, Barney y su amigos, para después dar el salto en su adolescencia como una estrella de Disney hasta iniciar con su carrera musical cuando en 2008 debutó con su disco “Don’t Forget” y grabar posteriormente otros seis discos.

SIGUE LEYENDO:

Demi Lovato lanza su propio juguete sexual para "eliminar el estigma del placer"; ¿cuánto cuesta?

Demi Lovato defiende a los extraterrestres: "No los llamemos aliens, es despectivo"

RMG