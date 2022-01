Trabajador de limpieza se disfraza de KISS y sale a recoger basura | VIDEO

Un trabajador de limpia del municipio de Monterrey, Nuevo León, se ha vuelto muy famoso en redes sociales, por su peculiar forma de trabajar y por las ganas y buena vibra que produce entre los ciudadanos que día con día lo ven pasar en el tractocamión del servicio de limpia vestido como The Demon, el singular personaje de la banda estadunidense de rock, KISS.

El joven (Rodrigo) fue grabado con su sensacional atuendo mientras gritaba ¡La basuraaaaaaa! encima del camión que diariamente recoge los desechos de los hogares y negocios regios, al ritmo de uno de los éxitos icónicos de KISS, ‘I was made for loving you’ como telón de fondo, mientras sacaba la lengua y hacia la seña clásica del rock con los dedos de la mano.

La manera en la que el joven disfruta su trabajo fue bien recompensada en redes, recibiendo decenas de comentarios positivos sobre eso, pero también por el look sensacional que mostró y su amor por la música de KISS.

Lo que nadie esperaba, es que dicho video se hizo tan viral, que de alguna manera llegó a los ojos y oídos del original The Demon, el bajista Gene Simmons, quien le dedicó un emocionante mensaje junto con un reconocimiento a la labor que realiza el muchacho para la sociedad.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo.