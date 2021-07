En documental KISStory, Gene Simmons y Paul Stanley se quitan el maquillaje

Coincidiendo con el anuncio de su gira mundial de despedida, los miembros fundadores de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons decidieron narrar las casi cinco décadas de historia de la banda en un documental en donde aseguran se quitaron el maquillaje, no solo del rostro, sino también del corazón.

“Lo más honesto que se puede ver en KISStory, es a las personas que están atrás de todo ese show, nos costó varios años decidir hablar con el corazón, pero ahora finalmente estamos llegando al final y queremos mostrarlo todo”, dijo Gene Simmons.

Con casi 72 años, el rockero relató que después de tanto tiempo saben que es necesario contar lo bueno, pero también lo malo que pasaron en la banda, “uno de los peores momentos fue cuando nos dimos cuenta de que el carro no podía seguir con dos llantas ponchadas, ya que de los cuatro miembros que éramos ya no estarían Ace y Pete, eso fue lo más triste, estamos llegando a los 50 años de la banda y ellos no están aquí para disfrutarlo, los llamé para el documental y ambos dijeron que no. Lo mismo sobre la gira, pero tampoco quisieron”.

El problema con los demás miembros de la agrupación le pesa a Simmons, quien aseguró que junto con Stanley intentaron que los otros dos integrantes estuvieran de regreso, sin conseguirlo.

Aseguró que además de esas complicaciones tuvieron que recordar y volver a enfrentar otras, como las adicciones, “las drogas y el alcohol son el peor enemigo del planeta y cuando tus amigos o familiares están en ese problema es un dolor profundo, si las personas dejaran de hacer eso, el mundo sería mucho mejor”, dijo.

Pero también el músico disfrutó el recuerdo de buenos momentos como el inicio de la aventura, “teníamos el corazón en el lugar correcto y estábamos comprometidos con llegar al mismo lugar. Los primeros momentos son los que nunca olvidas, como el primer beso. Quiero revivir esa primera gira, cuando cada ciudad era nueva y cada concierto novedoso”.

El músico aseguró que la tecnología es uno de los problemas de los nuevos grupos, ya que considera que ahora todos escriben canciones, pero no tocan instrumentos, “creo que los jóvenes tienen que salir y aprender a tocar, saber que hacer en el escenario, porque la poca preparación es la razón por la que no ya no existen otros The Beatles o The Rolling Stones”.

En cuanto a los artistas latinos, reconoció el trabajo de Los Tigres del Norte, Juanes y José José, y pidió seguir su ejemplo, y no olvidar a quienes los han inspirado.

A DETALLE

Invitaron a Dave Grohl de Foo Fighters y Tom Morello.

KISStory se transmitirá en dos partes el 21 y 22 de agosto

El horario será a las 22:00 horas, a través del canal de paga A&E.

Preparan una gira mundial en la que quieren hacer 150 conciertos.

Aseguran que este tour es el de despedida de la agrupación.

POR NAYELY RAMÍREZ MAYA

MAAZ