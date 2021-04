KISS: Esta es la HISTORIA detrás del nombre de la banda, ¿tiene algo que ver con temas SATÁNICOS?

KISS, es una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos en el mundo del rock, tanto que llegó a ser considerada legendaria por los grandes éxitos que los acompañaron a lo largo de su historia arriba de los escenarios. Pero pocos saben que significa el nombre de esos músicos que se pintaban las caras, salían con vestimentas de cuero y zapatos con plataformas.

La banda de Nueva York fue una de las más importantes en la década de los 80, pero la realidad es que se dieron a conocer por ser de las pocas agrupaciones de rock que llegaron para romper con todo tipo de paradigmas en el mundo, ya que salían "disfrazados a cada presentación, pero también por la larga lengua de su cantante.

Gene Simmons, fue uno de los que hizo que esta banda fuera reconocida por el mundo, tanto que fue bautizado como "El Demonio", esto debido a su gran lengua, misma que sacaba durante sus interpretaciones en los distintos escenarios del mundo.

Pero, ¿qué significa el nombre?

La banda que sería inmortalizada en la realeza del rock en canciones como "I was made for lovin' you", "Rock and Roll all nite", "Hard luck woman", entre muchas otras canciones que están en su discografía tiene una curiosa historia detrás del nombre que los acompañó durante años.

La gente piensa que es una abreviatura de "Knights In Satan's Service", es decir, "Caballeros al Servicio de Satán" en español, esto apoyados en el apodo de su cantante, pero la realidad es que tiene una historia detrás.

La historia según Paul Stanley

El guitarrista de la agrupación que se fundaría a inicios de los 70 contó en diversas ocasiones que la realidad es que el nombre no tiene nada que ver con un tema satánico, sino con algo más sencillo, pero su versión no tiene mucho sentido cuando se compara con el tipo de música que hacían.

Stanley explicó que el nombre fue elegido porque sonaba peligroso y sexy al mismo tiempo, se tiene que tener en cuenta que el significado literal es "beso" en inglés, por lo que no se encuentra una relación tan cercana a lo que decía Paul, pero al ser parte de la banda se tomó como la versión oficial.

dza