Jack el Destripador: la identidad del BRUTAL ASESINO habría sido descifrada

La identidad de Jack el Destripador es uno de los mayores misterios de la historia de los crímenes mundiales y la línea entre realidad y mito es muy delgada. Por muchos años han tratado de resolver los asesinatos, pero poco se avanzó. Ahora, una nueva investigación sostiene tener la verdad sobre este asesino serial.

Garry Linnell, autor de “The Devil’s Work: How Australia hunted and hanged the serial killer who shocked the world” (El trabajo del diablo: cómo Australia persiguió y ahorcó al asesino en serie que conmocionó al mundo”), sostiene que Frederick Deeming podría haber sido también el asesino en serie más infame de la historia: Jack el Destripador.

En el libro se dan detalles convincentes sobre quién pudo haber sido Jack. Foto: Especial.

¿Quién es Frederick Deeming?

Este sujeto fue llamado el “mayor criminal del siglo” por ser un asesino, estafador y bígamo que degolló a dos de sus esposas y acabó salvajemente con la vida de sus cuatro hijos. “Empecé a investigar la extraordinaria vida y los crímenes de Deeming con la intención de escribir un libro sobre un excéntrico fontanero y antiguo marinero de Lancashire que se convirtió brevemente en el hombre más odiado del mundo a finales del siglo XIX. Ese plan se convirtió rápidamente en un desconcertante viaje a un mundo gótico repleto de afirmaciones sobre posesiones fantasmales, casas encantadas y personajes poderosos incluido un futuro Primer Ministro australiano- que creían poder hablar con los muertos” aseguró.

Y es que en su libro argumenta que Deeming pasó décadas vagando por Europa, aprovechándose de personas buenas antes de ser capturado por las autoridades australianas en mayo de 1892, tras el descubrimiento del cuerpo en descomposición de su segunda esposa.

En su investigación da detalles convincentes de que Frederick es el hombre que recibió el apodo de Jack el destripador, por lo que si eres un apasionado del tema, debes buscar este libro. Al final, Deeming fue condenado a la horca, pocos días antes de su ejecución, recibió dos visitas en su celda: Sidney y Marion Dickinson, una pareja estadounidense creía que Deeming era Jack el Destripador y le convenció para que les dejara hacer un molde de yeso de su mano derecha, pues creyeron que líneas de su palma ayudarían a resolver el asunto, lo cual no sucedió.

Jack el Destripador es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos cinco homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro? de mujeres que se dedicaban a la prostitución.Muchos no están convencidos con la teoría de Garry y creen que el caso nunca se cerrará.

