El Juego del Calamar: Estos son los mejores memes de la serie más vista en Netflix

El misterio, la tensión y el suspenso fueron parte del Squid Game (El juego del calamar), pero la serie también dio una enorme dosis de graciosos memes que hoy abundan en las redes sociales.

'El juego del calamar', sin duda, se ha convertido en la serie del momento y ha sido tan popular que se posiciono en el primer lugar de los contenidos más populares de Estados Unidos y México.

La serie cuenta la historia de un grupo de personas que debido a su difícil situación económica acceden a unirse a un juego que da una vibra infantil pero que tiene una oscura finalidad.

A lo largo de la trama vemos a los competidores arriesgarse al máximo, lo que arrastra al espectador al suspenso, a la tristeza y a una especie de humor negro.

Los memes

Una característica de las redes sociales, es que siempre, ante cualquier situación, lleva a los usuarios a tomar el momento con humor.

Es por ello, que tras el estreno y posterior furor de 'El juego del calamar', los internautas se dieron a la tarea de crear formas divertidas de llevar algunas escenas del drama a través de los memes y las bromas.

Gracias a la popularidad del drama ahora, quienes juraban que jamás verían una serie coreana, se adentraron a dicho entretenimiento y es que no hay quien se resista a esta magnifica producción.

No hay mucho más que pedirle a la serie que no nos haya dado ya, emociones, tensión, momentos de complicidad y hasta escenas conmovedoras, sin embargo, no se pueden dejar de lado los giros y las sorpresas que dejan al espectador con la boca abierta.

Desde el principio la historia aporta un nuevo temor al espectador, o recuerda uno viejo, el cual ahora podrá recordar con tan solo ver la luz de un semáforo cambiar o voltear a algún juguetero, así que hay cosas que no volverán a ser las mismas.

Sin embargo, no todo es tensión, pues al parecer, ahora existe una nueva forma para cumplir tus sueños y expectativas de vida con tan solo recibir una invitación. Incluso, puedes comenzar a olvidarte de tus deudas.

Aunque la serie vio la luz el pasado 17 de septiembre, el drama coreano se ha colocado en los primeros lugares del top 10 de Netflix y se ha mantenido vigente entre los usuarios de la plataforma de streaming, y continúa causando furor en las redes sociales, donde ya se espera con ansias una segunda temporada.

EFVE