El Juego del Calamar: ¿La serie de Netflix está basada en hechos reales?

Con más frecuencia salen a la luz nuevas opciones para ver contenidos y tener entretenimiento vía streaming; esto principalmente desde que la pandemia por Covid-19 llegó a México el pasado 28 de febrero de 2020.

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Nuevas producciones de Netflix

Además, es importante recordar que la gigante de streaming, trae a su plataforma nuevas producciones que incluyen series, películas y documentales para así satisfacer a chicos y grandes.

En este mes de septiembre, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes.

Se trata de la serie “El juego del calamar”, la cual se une a la plataforma de streaming; la producción coreana de Netflix, intentará acercar a los usuarios a los juegos tradicionales de este país, pero de una manera más oscura, sangrienta y escalofriante.

FOTO: Especial

Una serie coreana que hoy es la favorita

Se trata de una producción en serie que el pasado 17 de septiembre reveló los nueve capítulos llenos de adrenalina, los cuales forman parte de esta primera temporada, con una duración de una hora aproximadamente cada uno de ellos.

El juego del calamar al principio parece una serie con un tono familiar, sin embargo, cuando nos presentan más acerca de la vida de los participantes quienes se juegan la vida en cada uno de los retos, la historia cambia radicalmente.

Se trata de un montón de personas desconocidas quienes compiten en una serie de juegos infantiles, los cuales son populares en Corea, pero que no se acercaran a esta parte de la cultura de una manera más oscura y perturbadora.

¿De qué trata "El Juego del Calamar"?

Esta producción de ficción, parte de la premisa y de la pregunta dentro del juego del calamar ¿cuánto estarían dispuestos a arriesgar por conseguir algo de dinero para sobrevivir?, donde nos mostrarán a 456 participantes quienes poner en riesgo su vida con desesperación con tal de formar parte de esta invitación al misterioso concurso de supervivencia en donde no les explican más allá de estos juegos.

La meta principal es ganar 45 mil 600 millones de wones, con los que podrían salir de la miseria; es así como la historia se enfoca en la en la vida de dos amigos que se conocen desde la infancia y que deciden acudir a dicha competencia pues no atraviesan una de las mejores etapas económicas en su vida.

Es así como los jugadores con el paso de los concursos, caerán en cuenta que en dicho juego tendrá que arreglar su propia vida para poder ganar.

¿Está basada en hechos reales?

Bajo este panorama, las personas se han preguntado más a fondo de dicha producción en serie que cuenta únicamente con una temporada de 8 capítulos de aproximadamente una hora cada uno de ellos, los cuales están llenos de fuertes emociones.

Específicamente se ha cuestionado en redes sociales sobre una presunta producción realizada e inspirada en hechos reales, donde supuestamente existieron unos juegos por televisión con las dinámicas de esta serie, sin embargo, esto es erróneo.

Ya que el creador de la serie, Dong-hyuk Hwang, escribió el guión basándose en su propia experiencia de crisis económica, y también basándose en los cómics japoneses Battle Royale, As the gods will o Alice in Borderland, entre muchos otros.

De hecho, Hwang terminó de escribir el guión en 2009, sin embargo, consideraba arriesgado lanzar la producción, además de no contar con el presupuesto necesario para hacerlo.