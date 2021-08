Bob Dylan niega haber abusado de menor de edad

Bob Dylan, compositor y ganador de un Premio Nobel, fue demandado por una mujer que aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte del cantante en 1965, cuando ella tenía tan solo 12 años. De acuerdo con la versión de la mujer en cuestión, identificada con las siglas JC, Dylan tomó provecho de su fama para proporcionarle alcohol y drogas, sustancias que le permitieron abusar sexualmente de ella en repetidas ocasiones.

JC, quien vive en el estado de Connecticut y actualmente tiene 68 años, también compartió que Bob Dylan utilizó amenazas de violencia física durante los hechos ocurridos en el departamento del cantante, en el Hotel Chelsea de Nueva York. La situación ocasionó en la mujer un daño psicológico severo y trauma emocional, por lo que persigue una indemnización de daños y perjuicios no especificada y un juicio con jurado para exponer su caso.

Bob Dylan comenzó su carrera en 1959. Foto: Twitter @QRPoficial

¿Qué dijo Bob Dylan al respecto?

Entre las consecuencias de los actos predatorios, sexuales e ilícitos cometidos en contra de JC por parte de Bob Dylan se encuentran "graves trastornos mentales, angustia, humillación, vergüenza y hasta pérdidas económicas". La demanda se presentó el pasado 13 de agosto en la Corte Suprema de Nueva York bajo la ley de Víctimas Infantiles del estado. Al respecto, el portavoz del cantautor aseguró a la BBC que la acusación es falsa y será probada como tal de manera enérgica.

Sin embargo, el ganador del Premio Nobel de Literatura no ha rendido ninguna declaración pública al respecto hasta ahora y se ha permanecido ausente de las plataformas digitales. En su cuenta oficial de Twitter, la última publicación tiene fecha del 21 de julio, día en el que compartió el lanzamiento de las series Bootleg, "Springtime In New York (1980-1985)", mismo que presuntamente estará disponible en septiembre.

Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016. Foto: Twitter @EsLaRadio2

¿Quién es Bob Dylan?

Robert Allen Zimmerman, como fue registrado al nacer, es un músico, compositor, cantante y poeta, considerada una de las figuras más importantes de la música hasta el momento, lo que le valió recibir el Premio Nobel de Literatura en 2016, convirtiéndose en el primer músico en obtener este reconocimiento. Sus composiciones se caracteriza por contener un importante mensaje de protesta social, elementos complejos y algunas características propias de la literatura surrealista.