Bob Dylan: La HISTORIA de "Blonde On Blonde", su OBRA MAESTRA y primer ÁLBUM DOBLE de la historia del ROCK

El éxito de «Like A Rolling Stone» convirtió a Bob Dylan en un Judas para los puristas que no concebían cómo es que el cantante dejaba su guitarra de palo para tocar música eléctrica. Mientras que para los rockeros, el nacido en Minnesota era el Mesías que esperaban.

Dylan entró al estudio para finalizar su trilogía de álbumes que revolucionaron a la música popular. «Blonde On Blonde» culminaba el camino que habían allanado «Bringing It All Back Home» y «Highway 61 Revisited», un año antes.

Blues salvaje

Con letras más surreales, llenas de matices y una forma muy particular de interpretar la música, dándole un giro que fue detonante para que en años venideros, los grupos y cantantes experimentaran nuevas estructuras musicales.

«Blonde On Blonde», contiene blues salvaje. Es casi una conversación entre dos borrachos. Va de la festividad de «Rainy Day Women #12 & 35» a la rockera «Obviously 5 Believers».

El líder de una generación

Mientas que Robert Allen Zimmermann, su nombre real, muestra sus dotes de poeta en «Visions Of Johanna», «4th Time Around» y «Sad Eyed Lady Of The Lowlands» (escrita para Sara Lownds, su exesposa). Este fue el primer álbum doble en la historia del Rock y sigue siendo considera como una obra maestra del género.

No es de extrañar que la foto de la portada estuviera borrosa: en 1966, Bob Dylan avanzaba tan rápido que el resto del mundo tuvo que esforzarse para alcanzarlo.

De hecho, nunca lo consiguió.

Por RODRIGO CASTILLO.