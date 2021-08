"Los caminos de la vida": Ésta es la HISTORIA REAL que inspiró la popular canción

Este viernes durante La Mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, retumbó el Palacio Nacional con el ritmo de una de las canciones más representativas de Colombia y más populares en nuestro país: "Los caminos de la vida".

¿Por qué el mandatario mencionó este popular tema? A propósito de la crisis por la pandemia de Covid-19 y el próximo regreso a clases, AMLO exhortó a encarar la situación de la mejor manera y "enfrentar las adversidades de los caminos de la vida”, en referencia a la canción compuesta por Omar Geles en 1992.

Obrador solicitó que sonara la melodía en plena conferencia, para que el acto "no fuera tan aburrido". Respecto al regreso a clases presenciales, AMLO aseguró que se seguirán protocolos sanitarios para evitar contagios en los planteles y remató:

“Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo... pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida... no son como imaginaba... ¿Por qué no pones esa?”, pidió el Presidente.