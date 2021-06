Regreso a clases 2021: Medidas de higiene que deben seguir alumnos y maestros en las escuelas

En los estados que pasaron a Semáforo verde las clases presenciales volverán a impartirse, si bien es cierto que en todas las entidades hay fechas diferentes, el protocolo que deben seguir para garantizar la seguridad es el mismo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordaron las medidas para el regreso a clases, entre ellas será voluntario, ordenado, gradual y escalonado.

Entre los lineamientos se encuentra que no se exigirá el uso de uniformes escolares, considerando la situación económica de las familias por la pandemia. Se deberá cumplir con la normatividad y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y los maestros deberán aplicar los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.

¿Cuáles son las medidas sanitarias para el regreso a las aulas?

Los padres de familia, tutores o estudiantes mayores de edad deberán firmar una carta responsiva donde se indique que no presentan síntomas relacionados con el coronavirus, también será obligatorio el uso de cubrebocas obligatorio, sana distancia entre alumnos a la hora de la entrada y salida; recreo (escalonado), así como la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones.

El resto de las intervenciones de la SEP para el regreso a clases presenciales:

Instalación de los Comités Participativos de Salud Escolar integrados por padres de familia y maestros.

Garantizar acceso a jabón y agua o gel en todas las escuelas, debido a que es la forma más efectiva para evitar contagios de Covid-19.

Cuidado de maestras y maestros. Quienes ya fueron vacunados.

Maximizar el uso de espacios abiertos.

Detección temprana de un caso de Covid-19 .

. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.

Operación de los tres filtros de corresponsabilidad: casa, escuela y salón de clases.

En el caso de identificar a algún sospechoso de tener Covid-19, la dirección escolar deberá notificar a las autoridades educativas correspondientes para ejecutar las acciones necesarias y se les avisará a quienes hayan tenido contacto con el sospechoso de estar contagiado.

¿Qué pasará con los recreos y comidas?

El horario de asistencia podrá ser de hasta 4 horas y cada sesión o clase durará un máximo de 50 minutos, con el fin de facilitar la ventilación en el aula. Y según la Guía de orientación para la reapertura de las escuelas los estudiantes de primaria y secundaria tendrán una nueva forma de pasar los recreos, ya que serán escalonados tendrán que quedarse en el salón de clases para comer, no tendrán libre circulación en los patios, no tendrán contacto directo, no se les verá correr y abrazarse en grupos, mucho menos compartir la torta o algún otro aperitivo o bebida.

Luego de hacer la limpieza del lugar mantendrán sana distancia en el consumo y al final deberán limpiar de nueva cuenta y tirar el resto de la comida en un cesto.

